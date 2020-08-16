قوات ”الشرعية“ تواصل تقدمها في الجوف وطيران التحالف يدك مجاميع حوثية شرق ”الحزم“

الأحد 16 أغسطس-آب 2020 الساعة 07 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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أعلن الجيش الوطني، الأحد 16 اغسطس/آب، سيطرة قواته على مواقع جديدة إثر معارك أسفرت عن مقتل عشرات الحوثيين شرق مدينة الحزم عاصمة محافظة الجوف (شمالي اليمن).

وقال موقع "سبتمبر نت" التابع لوزارة الدفاع اليمنية، إن قوات الجيش شنت هجوما معاكسا على المليشيا الحوثية، تمكنت خلاله من استعادة مواقع في جبهة ”الجدافر“، وأوقعت في صفوفها، عشرات القتلى والجرحى بينهم قيادات ميدانية.

وأشار إلى ان قوات الجيش تواصل تقدمها باتجاه منطقة "بير المرازيق"، بعد أن حررت مواقع ”الحبيل“، وسط تراجع الحوثيين.

وبحسب الموقع، فإن مقاتلات تحالف دعم الشرعية استهدفت تعزيزات للحوثيين في مناطق المواجهات، وكبّدتهم خسائر في العدد والعدة.

في السياق، أعلن الجيش الوطني، الأحد، مقتل وجرح عشرات من مليشيا الحوثي، بغارتين لطيران التحالف العربي في محافظة الجوف.

وأفاد المركز الإعلامي للجيش، في بيان، بأن "التحالف استهدف بغارتين جويتين مجموعات حوثية أثناء الدفع بها لمحاولة استعادة مواقع خسرتها مؤخرا شرقي مدينة الحزم".

وأوضح البيان، أن "القصف أدى إلى سقوط عشرات من العناصر بين قتيل وجريح (لم يحدد عددا)".

والسبت، أعلن الجيش، مقتل 25 حوثيا في مواجهات بمحافظة الجوف، فيما استعادت قواته السيطرة على مواقع في مديرية نهم، شرقي العاصمة صنعاء.