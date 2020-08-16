الشيخ ”أحمد العيسي“ يكشف خطط ”الإئتلاف الوطني الجنوبي“ القادمة وسر حضوره الجماهيري والشعبي الواسع

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أكد رئيس الائتلاف الوطني الجنوبي، الشيخ أحمد صالح العيسي، ان الالتفاف الجماهيري الواسع حوله والذي اظهرته حشود ابين وسقطرى وشبوة، تثبت ان الائتلاف يمثل اليوم التعبير الحقيقي عن هموم وتطلعات الشعب.
وقال الشيخ العيسي في حوار خاص مع ”مأرب برس“، ان الجماهير الحاشدة التي استجابت لدعوة الائتلاف وخرجت بشكل غير مسبوق تؤكد تمسكها بحقها في التمثيل العادل والكامل في مشاورات الرياض المتعلقة بتشكيل الحكومة وكافة الترتيبات السياسية.
وذكر ”العيسي“ ان حضور الائتلاف الشعبي الواسع لن يدفعه لادعاء تمثيل الجنوب ولا الغاء حق الاخر في التعبير عن نفسه ولا مصادرة حقوقه السياسية بقدر ما يؤمن أن التنوع يؤسس لحالة سياسية طبيعية وبناءة تمنح كل طرف ما يستحقه.
وعن خطة الائتلاف في المرحلة القادمة، قال العيسي: ”بالاضافة الى استكمال البناء التنظيمي وفتح الفروع في المحافظات والمديريات نخطط للاستمرار في الاقتراب اكثر من الشارع والالتصاق الوثيق بالجماهير، واجراء نقاشات مستفيضة ومتعمقة وبناءة معها بالاشتراك مع المكونات والقوى السياسية والاجتماعية الحية والمؤثرة والخروج برؤية وطنية تجسد هموم وتطلعات شعبنا بحيث تترجم الى برنامج عمل للائتلاف“.