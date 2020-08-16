ضاحي خلفان في أول مقابلة مع قناة إسرائيلية يكشف عن الخطأ الاستراتيجي الذي ارتكبه جهاز الاستخبارات الإسرائيلية

الأحد 16 أغسطس-آب 2020 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - وكالات

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أجرى نائب قائد شرطة دبي، ضاحي خلفان، أول مقابلة تلفزيونية مع قناة عبرية، عقب الإعلان عن اتفاق سلام وتطبيع كامل العلاقات بين بلاده والاحتلال الإسرائيلي.

وأكد خلفان خلال مقابلة بثت على "القناة12" العبرية السبت، على أن الاتفاق بين الإمارات وإسرائيل "مهم للغاية"، مضيفا "اختيار السلام هو الاستراتيجية التي تهيمن على الشرق الأوسط اليوم، المليئة بالتوترات والحروب والكراهية بين الدول".

وتطرق خلفان إلى عملية اغتيال القيادي في حركة "حماس" محمود المبحوح، والتي جرت قبل قرابة 10 سنوات في مدينة دبي.

وقال خلفان إن "اغتيال القيادي في حركة حماس محمود المبحوح في الإمارات ودبي على وجه الخصوص كان خطأ استراتيجيا من قبل المؤسسة الإسرائيلية".

و"المبحوح" هو أحد قادة كتائب عز الدين القسام الجناح المسلح لحركة حماس، تتهمه إسرائيل بالمسؤولية وراء خطف وقتل جنديين إسرائيليين خلال الانتفاضة الفلسطينية الأولى والمسؤولية عن تهريب الأسلحة من إيران إلى قطاع غزة.

وأضاف خلفان: "اعتقدت إسرائيل حينها أنها لن تنكشف".

وأردف: "لكنهم اكتشفوا في الإمارات، وكانت الشرطة قادرة على اكتشافهم من يوم دخولهم وحتى يوم خروجهم".

وتابع معاتبا: "لو أنني علمت بأن جريمة سوف ترتكب في إسرائيل، في تفجير مثلا لأحد المطاعم، فإنني كنت سوف أبلغ الجهات الأمنية في إسرائيل أن انفجارا سوف يقع في المكان الفلاني، بصفتي رجل أمن".

وقال خلفان إنه لا يرغب في لقاء الرئيس الحالي للموساد، يوسي كوهين، وأضاف "لا أريد أن أفعل أي شيء معه، لكن ليس لدي مشكلة في مقابلة مواطن إسرائيلي عادي يزور الإمارات العربية المتحدة. أهلا بكم".

وتأتي التصريحات، بعد يومين من الإعلان عن اتفاق التطبيع بين تل أبيب وأبوظبي، والذي واجه رفضا فلسطينيا وعربيا واسعا.