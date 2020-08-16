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لماذا رفض برلمان الكويت‭ ‬ طلب الحكومة اقتراض مبلغ فلكي يتجاوز 60 مليار دولار؟

الأحد 16 أغسطس-آب 2020 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - وكالات
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رفضت اللجنة المالية والاقتصادية ببرلمان الكويت، الأحد، مشروع قانون الدين العام، الذي كان سيسمح للحكومة باقتراض 20 مليار دينار (65.43 مليار دولار) على مدار 30 عاما.
وقالت رئيسة اللجنة المالية والاقتصادية بالبرلمان الكويتي، في تصريحات صحفية "اليوم رفضنا قانون الدين العام.. الحكومة ليس لديها التزام بالإصلاح الحقيقي".
وثمة خلاف قديم بين الحكومة والبرلمان بشأن القانون، الذي سيسمح للكويت بإصدار سندات دولية، لكنه أصبح أشد إلحاحا في الأشهر الأخيرة مع تأثر البلد المصدر للنفط بتدني أسعار الخام وجائحة كوفيد-19.

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