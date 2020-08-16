دولة خليجية تزج بمسئولين أمنيين كبار بوزارة الداخلية إلى السجن

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قضت محكمة الجنايات الكويتية، الأحد، بحبس عدد من مسؤولي وزارة الداخلية بتهم الاستيلاء على المال العام والمعروفة إعلاميا بـ"ضافة وزارة الداخلية".
وحكمت المحكمة بالحبس على العميد عادل الحشاش وستة أشخاص آخرين بمدد متفاوتة. وأمرت المحكمة بتغريم العميد الحشاش و عدد آخر من المدانين بعشرات ملايين الدولارات.
كما أمرت محكمة «الجنايات» بمصادرة الأموال والعمولات التي تحصل عليها الحشاش وعزله.
وشملت الأحكام عزل الحشاش وعدد آخر من المتهمين من مناصبهم الحكومية.