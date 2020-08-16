نصف نهائي الأبطال دون ميسي ورونالدو لأول مرة منذ 14 عاما

الأحد 16 أغسطس-آب 2020 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - وكالات

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للمرة الأولى منذ 14 عاما، سيغيب النجمان البرتغالي كريستيانو رونالدو والأرجنتيني ليونيل ميسي عن الدور نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

ووفقا لشبكة "أوبتا" العالمية للإحصاءات، فإن غياب ميسي عن المربع الذهبي للبطولة القارية الموسم الحالي يأتي بعد أن ودع فريقه برشلونة البطولة من الدور ربع النهائي، عقب خسارته التاريخية أمام بايرن ميونخ الألماني بنتيجة 8-2 الجمعة.

بالمقابل، يغيب رونالدو عن الأدوار الإقصائية المتقدمة في البطولة، بعد أن خرج فريقه يوفنتوس من الدور ثمن النهائي على يد ليون الفرنسي الأسبوع الماضي.

الفريق الفرنسي خلق المفاجأة، وحسم تأهله إلى نصف النهائي، السبت، بعد الفوز على مانشستر سيتي بثلاثة أهداف لهدف واحد، وبالتالي إخراجه من البطولة الأوروبية الأغلى على مستوى الأندية.