فيسبوك يستعد لأكبر عملية دمج كبرى مع تطبيق منافس

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كشفت تقارير صحفية عالمية أن شركة "فيسبوك" الأمريكية بدأت عملية "الدمج الكبرى" بين تطبيقها للدردشة "فيسبوك ماسنجر" ومنصتها للتواصل المصور "إنستغرام".
وأشارت مصادر لموقع "جي إس إم آرينا" إلى أن فيسبوك بدأت خطة الدمج تلك بدمج تقنية الرسائل الخاصة على إنستغرام مع تطبيقها "فيسبوك ماسنجر".
ومنذ أكثر من عام، أعلن فيسبوك عن خططه لدمج محادثات إنستغرام وواتسآب وماسنجر في تطبيق واحد، ويبدو أن الأمر في طريقه للتطبيق الفعلي.
ويقدم التحديث الجديد لتطبيق "إنستغرام" تغييرا كبيرا في نظام الرسائل الخاصة، والذي يجعلها نسخة تقريبا من "فيسبوك ماسنجر" ويمكن المستخدم من الإطلاع على الرسائل في أي من التطبيقين.
وسيأتي المستخدم إشعارات بأن أتته رسالة من ماسنجر أو إنستغرام، وستكون الرسالة مرفقة بعلامة تظهر في الزاوية العليا اليمنى لأي حساب تخص.
كما ستوفر خدمة الرسائل الجديدة إمكانية استفادة المستخدم من جماليات الدردشة عبر ماسنجر عند فتح تطبيق "إنستغرام".
وأتى التحديث الجديد لمستخدمي إنستغرام على نظامي تشغيل "آي أو إس" و"أندرويد" في الولايات المتحدة، وسيتم توفيره لباقي دول العالم في وقت لاحق.