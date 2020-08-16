أول عاصمة عربية تقوم بحرق مبنى سفارة الإمارات.. شاهد كيف تحولت أنقاضا

الأحد 16 أغسطس-آب 2020 الساعة 05 مساءً / مأرب برس - وكالات

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أضرم محتجون ليبيون النار بمبنى السفارة الإماراتية بالعاصمة طرابلس، تعبيرا عن رفضهم لقرار أبوظبي بتطبيع كامل علاقاتها مع الاحتلال الإسرائيلي.

وأظهرت الصور المنشورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الآثار التي خلفتها عملية الحرق بمبنى السفارة الإماراتية بالعاصمة الليبية طرابلس، والأضرار المادية بالمكان.

والخميس، أعلن ترامب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن توصل الإمارات والاحتلال الإسرائيلي إلى اتفاق لتطبيع العلاقات واصفا إياه بـ "التاريخي".

ولاقى الإعلان رفضا وغضبا فلسطينيا واسعا على المستويين الرسمي والشعبي، والتزام دول عربية عدة الصمت تجاه القرار الإماراتي، فيما رحبت مصر والبحرين وسلطنة عُمان باتفاقية التطبيع.