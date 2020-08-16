ماذا حصل لاسهم بورصة الإمارات بعد الاتفاق مع إسرائيل... صور

الأحد 16 أغسطس-آب 2020 الساعة 05 مساءً / مأرب برس - سبوتنيك

عدد القراءات 819

ارتفعت وتيرة الصعود في أسواق المال الإماراتية خلال اليوم الأخير من تعاملات الأسبوع، والذي ترافق مع زيادة حجم السيولة من المستثمرين كافة.

تزامن هذا الارتفاع مع اتفاق السلام الذي تم توقيعه في الأمس برعاية أمريكية، حيث ارتفعت القيمة السوقية لأسهم الشركات المتداولة في سوق دبي المالي إلى فوق حاجز 303 مليارات درهم في ختام تعاملات يوم أمس الخميس، بحسب وكالة أنباء الإمارات "وام".

وبحسب الوكالة، فقد سجلت سيولة التداولات أعلى مستوياتها منذ عدة أسابيع بعد ارتفاع قيمة الصفات المبرمة في الأسواق إلى نحو 645 مليون درهم، فيما وصل عدد الأسهم المتداولة 422 مليون سهم نفذت من خلال 8879 صفقة.

يذكر وأن القيمة السوقية لأسهم الشركات قبل يوم واحد فقط بلغت نحو 2.2 مليار درهم تمت من الأرباح.

وبشكل عام فقد ارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي بقوة في الثلث الأخير من عمر الجلسة بالغا مستوى 2115 نقطة بنمو نسبته 0.86% مقارنة باليوم السابق، أي يوم الثلاثاء.

وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم أمس الخميس، التوصل لاتفاق تاريخي للسلام بين الإمارات وإسرائيل لتصبح أول دولة خليجية تطبع العلاقات مع الدولة العبرية والدولة العربية الثالثة بعد الأردن ومصر.

وأعلن ترامب تفاصيل الاتفاق في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر"، قبل أن يخرج بمؤتمر صحفي، قال فيه: "قبل بضع لحظات تحدثت مع رئيس الورزاء الإسرائيل بنيامين نتنياهو وولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد وتوصلنا إلى اتفاق سلام تاريخي، اعتقد الكثيرون أنه مستحيل".

وتابع: "بموجب الاتفاق ستكون العلاقات طبيعية بين البلدين وستتبادلان السفارات والسفراء... هذه لحظة تاريخية تدعم اتفاق السلام بين الأردن وإسرائيل ويجمع شريكين قادرين على إحداث الفارق".

بدوره أعلن ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم الخميس، عن الاتفاق مع رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب، ورئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، على وقف خطة إسرائيل لضم أراض فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة.

أما رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو فقد علق على هذا الاتفاق وقال: "إنه يوم تاريخي".