الحوثي يقر بوجود حوار مباشر مع السعودية ويكشف طبيعة الاتصالات

الأحد 16 أغسطس-آب 2020 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-تغطية خاصة

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اكد قيادي حوثي بارز اليوم الاحد ان جماعته تجري حوارا مباشرا مع السعودية،لكنه استدرج بالقول بان ما يجري لا يرقى الى مستوى التفاوض.

وقال محمد علي الحوثي عضو ما يسمى المجلس السياسي التابع للحوثيين ورئيس ما يعرف باللجنة الثورية: نحن في حوار مباشر مع السعودية وماجرى من اتصالات لا يرقى إلى مستوى التفاوض.

الحوثي تحدث في تصريحات متلفزة اليوم بان السعودية ليست لديها نية للتفاوض ولا رؤية حقيقية للسلام.

وقال ،بأن الحرب بينهم وبين السعودية مفتوحة ما لم يتوقف العدوان،حد تعبيره.

وطالب محمد علي الحوثي من المبعوث الأممي تغيير طريقته في التفاوض إذا أراد النجاح في الملف اليمني،كما قال.