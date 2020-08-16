حسناء أمريكية تحذر الشعب الأمريكي من خدعة ينوي عليها ترامب الحوثي يقر بوجود حوار مباشر مع السعودية ويكشف طبيعة الاتصالات نصف نهائي ابطال اوروبا يشهد حدثا هو الأول وآخر يتكرر للمرة الثانية شاهد الفيديو: الجيش يوثق لحظة استدراج مجاميع حوثية ثم الاجهاز عليها شرق صنعاء دولة عربية جديدة ترحب بتطبيع الامارات مع اسرائيل «لم يكن اخي فقط» .. ترمب يعلن وفاة شقيقه تعليق قطري وآخر لمسئول امريكي سابق في اليمن بشأن تطبيع الامارات مع اسرائيل بعد جريمة صادمة هزت اليمن.. مصير مجهول ينتظر 5 رجال و 7 نساء وقعوا في قبضة تنظيم القاعدة شاهد.. حشود غير مسبوقة في شبوة وصدور بيان هام تهديد ناري من إيران للإمارات. وأبوظبي. تلتزم الأدب والصمت
اكد قيادي حوثي بارز اليوم الاحد ان جماعته تجري حوارا مباشرا مع السعودية،لكنه استدرج بالقول بان ما يجري لا يرقى الى مستوى التفاوض.
وقال محمد علي الحوثي عضو ما يسمى المجلس السياسي التابع للحوثيين ورئيس ما يعرف باللجنة الثورية: نحن في حوار مباشر مع السعودية وماجرى من اتصالات لا يرقى إلى مستوى التفاوض.
الحوثي تحدث في تصريحات متلفزة اليوم بان السعودية ليست لديها نية للتفاوض ولا رؤية حقيقية للسلام.
وقال ،بأن الحرب بينهم وبين السعودية مفتوحة ما لم يتوقف العدوان،حد تعبيره.
وطالب محمد علي الحوثي من المبعوث الأممي تغيير طريقته في التفاوض إذا أراد النجاح في الملف اليمني،كما قال.