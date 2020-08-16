نصف نهائي ابطال اوروبا يشهد حدثا هو الأول وآخر يتكرر للمرة الثانية شاهد الفيديو: الجيش يوثق لحظة استدراج مجاميع حوثية ثم الاجهاز عليها شرق صنعاء دولة عربية جديدة ترحب بتطبيع الامارات مع اسرائيل «لم يكن اخي فقط» .. ترمب يعلن وفاة شقيقه تعليق قطري وآخر لمسئول امريكي سابق في اليمن بشأن تطبيع الامارات مع اسرائيل بعد جريمة صادمة هزت اليمن.. مصير مجهول ينتظر 5 رجال و 7 نساء وقعوا في قبضة تنظيم القاعدة شاهد.. حشود غير مسبوقة في شبوة وصدور بيان هام تهديد ناري من إيران للإمارات. وأبوظبي. تلتزم الأدب والصمت 5 أعشاب علاجية مذهلة تساعدك على التعامل مع الحزن والأسى شاهدبالصورة..لأول مرة الجراد يساعد البشر باكتشاف نترات الأمونيوم والمتفجرات
نشر الجيش اليمني، مساء السبت 15 أغسطس 2020م، مقطع فيديو يوضح لحظة استدراج مجاميع من ميليشيات الحوثي الانقلابية، في جبهة نهم شرق صنعاء، والإجهاز عليهم..