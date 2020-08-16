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شاهد الفيديو: الجيش يوثق لحظة استدراج مجاميع حوثية ثم الاجهاز عليها شرق صنعاء

الأحد 16 أغسطس-آب 2020 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-متابعات
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نشر الجيش اليمني، مساء السبت 15 أغسطس 2020م، مقطع فيديو يوضح لحظة استدراج مجاميع من ميليشيات الحوثي الانقلابية، في جبهة نهم شرق صنعاء، والإجهاز عليهم..

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