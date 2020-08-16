دولة عربية جديدة ترحب بتطبيع الامارات مع اسرائيل

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قالت وكالة أنباء الإمارات الرسمية، اليوم الأحد، إن موريتانيا عبرت عن دعمها لدولة الإمارات في قرارها بتوقيع اتفاق مع إسرائيل لتطبيع العلاقات.
ونقلت الوكالة عن بيان لوزارة الخارجية الموريتانية "أن دولة الإمارات العربية المتحدة تمتلك السيادة المطلقة والاستقلالية الكاملة في تسيير علاقاتها وتقدير مواقفها، وفق مصالحها الوطنية، ومصالح العرب والمسلمين".
كان الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، ورئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي اتفقوا، في اتصال هاتفي جرى، الخميس، على مباشرة العلاقات الثنائية الكاملة بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة، حسب ما جاء في بيان مشترك نشرته وكالة الأنباء الإماراتية "وام".
وأعلن ترمب، يوم الخميس الماضي، التوصل إلى اتفاق سلام تاريخي بين إسرائيل والإمارات برعاية أميركية، قائلاً على حسابه الرسمي بـ"تويتر": "انفراجة كبيرة اليوم.. اتفاقية سلام تاريخية بين صديقينا العظيمين، إسرائيل والإمارات العربية المتحدة".
كما أعلن ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد، عن الاتفاق مع الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، ورئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، على وقف خطة إسرائيل لضم أراض فلسطينية في الضفة الغربية، فيما قال نتنياهو في تغريدته "إنه يوم تاريخي".