شاهد.. حشود غير مسبوقة في شبوة وصدور بيان هام

الأحد 16 أغسطس-آب 2020 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-متابعات

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خرجت مظاهرات حاشدة، اليوم الأحد، في محافظة شبوة لتأييد السلطات الشرعية ورفض دعوات الفوضى الرامية إلى تمزيق اليمن الواحد.

ونظم الائتلاف الوطني الجنوبي مليونية حاشدة في مدينة عتق عاصمة محافظة شبوة تحت شعار (الشراكة الوطنية الواسعة طريقنا للاستقرار).

وحيا مقبل لكرش الامين العام المساعد للائتلاف الوطني الجنوبي رئيس فرع الائتلاف بشبوة المليونية الحاشدة التي لبت نداء الائتلاف وهبت من كل حدب وصوب يحدوها الأمل بغد أفضل يتسع لكل ابناء الشعب ولا يستثني فئة عل حساب فئة أخرى، مؤكدا أن أبناء شبوة اليوم على قلب رجل واحد يرفضون كل أساليب العنف والاحتكام إلى القوة، مؤمنين أن الحوار والتعايش والشراكة هي الحل الوحيد لحل كافة الإشكالات.

واضاف لكرش بأن هذا الحشد الجماهيري الكبير خرج ليؤكد من جديد وقوفه خلف القيادة السياسية ممثلة بفخامة المشير عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، وتأييده الكامل للشرعية والجيش الوطني في دحر الانقلاب الحوثي والمليشيات الانقلابية وهزيمة المشروع الإيراني في اليمن، واستعادة الدولة ومؤسساتها.

وثمن لكرش كافة أوجه الدعم والمساندة التي يقدمها تحالف دعم الشرعية بقيادة الاشقاء في المملكة العربية السعودية لمساعدة اليمنيين من استعادة دولتهم وبسط سيطرتها على كامل التراب الوطني.

وتطرق لكرش لجهود الائتلاف الوطني الجنوبي في ايصال صوت محافظة شبوة والتعبير عن مطالب ابنائها المشروعة في التمثيل العادل في السلطة والثروة وتمسكهم بمشروع اليمن الاتحادي.

الى ذلك رفع المشاركون في المسيرة لافتات تطالب بسرعة تطبيق اتفاق الرياض وفق آلية التسريع المعلنة وبما يضمن عودة الدولة بكافة مؤسساتها الى العاصمة المؤقتة عدن، ومزاولة وظائفها الدستورية والقانونية كاملة غير منقوصة، بالاضافة الى التأكيد بأن محافظة شبوة تقف دوما مع الدولة وتتطلع الى الحصول على حقها في المشاركة الفاعلة في العملية السياسية.

وعبر المشاركون في الفعالية عن وقوف أبناء شبوة خلف قيادة الائتلاف الوطني الجنوبي ودعمها في كافة الخطوات التي من شأنها انتزاع الحقوق المشروعة التي تليق بشبوة وكافة المحافظات الجنوبية، وتضحيات أبنائها وبما يضمن تحقيق مبدأ الشراكة في السلطة والثروة والمشاركة الفاعلة في العملية السياسية.

وردد المشاركون شعارات وطنية تتسق مع اهداف الفعالية وتلهب حماس الجماهير وتمجد نضالات ابناء شبوة وتضحياتهم وتشيد بالنجاحات التي حققتها السلطة المحلية خلال فترة وجيزة.

وفي المهرجان الجماهيري الحاشد الذي بدئ بآيات من الذكر الحكيم تلاه عزف النشيد الوطني ألقيت عدد من الكلمات والمشاركات والقصائد الشعرية التي حيت الجماهير الحاشدة، وأكدت أن أبناء محافظة شبوة يد واحدة، وكلمتهم موحدة مع الشرعية والثورة والجمهورية، واليمن الاتحادي الجديد.

وفي ختام الفعالية تمت تلاوة البيان الصادر عن ملوينية عتق عاصمة محافظة شبوة، والذي أكد على ضرورة الإسراع في تنفيذ اتفاق الرياض، وإشراك كافة القوى السياسية والمجتمعية في المحافظات الجنوبية في الحكومة المقبلة والعملية السياسية برمتها.

في مايلي نص البيان:

إنه وفي ظل التحديات والتحولات الكبيرة والمهمة التي تشهدها الساحة الداخلية، وأمام ما يواجهه الوطن من مخاطر وتحديات تستهدف المشروع الوطني الذي توافق عليه أبناء شعبنا بكافة مكوناته وقواه الحية ليكون مخرجا آمنا من الأزمات.

وادراكا لكل أبعاد المشهد الوطني بتعقيداته التي تسعى لفرضها المشاريع الانقلابية شمالا وجنوبا والتي تستهدف بالدرجة الأولى الشرعية الدستورية ومشروع الدولة باعتباره الاطار الجامع لكل أبناء الوطن، وتسعى لفرض رؤيتها بقوة السلاح والاستقواء بالخارج وادعاء الوصاية تارة بدعوى الحق الإلهي وأخرى بدعوى التفويض الشعبي، وتمزيق الوطن بشعارات طائفية ومناطقية مقيتة.

وانطلاقا من المسؤولية التاريخية التي تتطلب تحرك كل القوى الوطنية للدفاع عن مشروع الدولة، فقد خرجت جموع الشعب من أبناء محافظة شبوة من مختلف المديريات والمناطق والقبائل، ومن جميع شرائح المجتمع ومكوناته وقواه السياسية في حشد تاريخي غير مسبوق شهدته مدينة عتق استجابة لدعوة الائتلاف الوطني الجنوبي للتعبير عن ارداتها الحرة في صورة بديعة من صور التلاحم الشعبي والتعبير السلمي الحضاري الذي هتفت فيه الجماهير بصوت مسموع داعم للشرعية بقيادة فخامة الأخ المشير عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، ومتمسك بحقها في التمثيل العادل والحضور المؤثر والفاعل في العملية السياسية ورافض لخلق ارادات مزيفة تدعي الوصاية أو تحتكر التمثيل الشعبي.

والائتلاف الوطني الجنوبي إذ يحيي هذه الجموع الغفيرة والجماهير الحاشدة التي خرجت تحت شعار “الشراكة الوطنية الواسعة طريقنا للاستقرار” ويقدم لها الشكر والعرفان، يعتبر هذا المشهد المهيب وغير المسبوق تأكيدا على وحدة موقف أبناء شبوة على المستوى الشعبي والرسمي الداعم للشرعية ومشروع اليمن الاتحادي الجديد.

ويؤكد المهرجان الجماهير الحاشد على مايلي :

– أن الشرعية المسنودة بالارادة الشعبية والمدعومة بالقرارات الدولية التي يقودها فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي هي الشرعية المعبرة عن تطلعات الشعب، وهي الصوت المعبر عن نضالاته في مواجهة المشروع الايراني والمشاريع التي تتوافق معه، وأن محاولة خلق كيانات انقلابية تهدف الى تقويضها والنيل منها عبر الاعتداء على المؤسسات الوطنية واستخدام السلاح في وجه الدولة سلوك يضع مرتكبيه في نفس المربع الذي تقف فيه مليشيات الحوثي المدعومة من ايران.

– تؤكد الجماهير المحتشدة أن ادعاء احتكار تمثيل القضية الجنوبية ورفع لافتة التفويض الشعبي أمر لا يتسق مع قيم الديمقراطية ويهدد السلم الاجتماعي والامن والاستقرار كونه يؤسس لحالة من الإلغاء والتهميش والاقصاء ويقود للعنف والفوضى، وأن هذا السلوك يمثل اعتداء صارخا على تطلعات شعبنا في الحرية والكرامة، ويمثل اساءة بالغة لشعب عظيم يرفض الوصاية عليه او اتهامه بالقصور، وأن رفع السلاح في وجه الشعب وجيشه وأمنه لهو أصدق تعبير عن فقدان تلك القوى لأي مشروعية شعبية.

– تتمسك الجماهير بحقها في التمثيل العادل والكامل في مشاورات الرياض المتعلقة بتشكيل الحكومة وكافة الترتيبات السياسية، كما تعلن وقوفها خلف قيادة الائتلاف الوطني الجنوبي، ودعمها في كافة الخطوات التي من شأنها انتزاع الحقوق المشروعة التي تليق بشبوة وكافة المحافظات الجنوبية، وتضحيات أبنائها وبما يضمن تحقيق مبدأ الشراكة في السلطة والثروة والمشاركة الفاعلة في العملية السياسية.

– يؤكد أبناء محافظة شبوة على تأييدهم للخطوات التي تقوم بها السلطة المحلية في المحافظة تحت قيادة الأخ المحافظ / محمد صالح بن عديو في بناء مؤسسات الدولة، وفي خطط وبرامج التنمية التي تشهدها المحافظة ويشدون على يد السلطة لتحقيق المزيد من المشاريع وتطوير الخدمات في المحافظة.

– مطالبة الشرعية بإيلاء محافظة شبوة اهتمام خاص بتوفير الخدمات ومشاريع البنية التحتية وتعويضها عن الحرمان الذي عانت منه في الماضي وبما يليق بمكانة شبوة وتضحياتها التي أهلتها لتصبح نموذجا للمحافظات المحررة في الأمن والاستقرار وفي تمسكها بالمشروع الوطني وسيادة القانون وبناء مؤسسات الدولة وذلك يعود للحاضنة الشعبية الرافضة لكل القوى الانقلابية والتي توحدت وقدمت خيرة شبابها ورجالها في مواجهة الغزو الحوثي وحررت كل مناطق المحافظة منه ثم اصطفت في رفض الانقلاب على شرعية الرئيس من قبل المجلس الانتقالي واسقطته.

– يؤكد المحتشدون أن الثروات التي تحويها المحافظة تمثل شريان حياة للوطن عموما وللمحافظة خصوصا، ويؤكدون على ضرورة الاهتمام بها وتطويرها، وفي هذا السياق يقدرون توجيهات فخامة رئيس الجمهورية باعتماد حصة المحافظة من عائدات النفط اضافة للدعم الرئاسي الذي انعكس ايجابا على حركة التنمية في المحافظة، وكذا توجيهات فخامته بتشغيل ميناء قنأ التجاري وفي هذا الصدد يؤكد أبناء شبوة على أنه لم يعد هناك أي مبرر لبقاء منشأة (بالحاف) معطلة وهي أكبر مشروع اقتصادي وطني ويطالبون بسرعة تشغيلها لتكون داعمة للاقتصاد الوطني ورافدا للتنمية في المحافظة.

– يؤكد المحتشدون أن الارادة الشعبية التي عبرت عنها جماهير الائتلاف الوطني الجنوبي الضخمة في مختلف المحافظات المحررة ورسائلها الداعمة للشرعية تعكس الوعي الوطني وتعبر عن السلوك الحضاري الرافض لتأميم إرادة الشعب، ويحث المحتشدون جماهير الشعب في عموم المحافظات لمزيد من الاصطفاف خلف قيادته الوطنية وبما يساعد على العبور إلى اليمن الاتحادي الجديد.

– يدعو أبناء محافظة شبوة القيادة السياسية إلى التركيز على معركة دحر الانقلاب واسقاط المشروع الإيراني وتحرير اليمن واستعادة ورفع المعاناة عن كاهل الشعب، كما يحث على تقديم كل الدعم والرعاية لأبناء الجيش، ورعاية أسر الشهداء ومعالجة الجرحى.

– يعبر المحتشدون عن تقديرهم للمساعي الكريمة التي يقوم بها الأشقاء في المملكة العربية السعودية لاعادة الأوضاع في المحافظات الجنوبية المحررة الى طبيعتها وتوحيد الموقف نحو مواجهة مليشيات الحوثي وفي هذا السياق يطالبون بضرورة الإسراع في تنفيذ اتفاق الرياض وبما يضمن عودة الدولة بكافة مؤسساتها وتطبيع الاوضاع في المحافظات المحررة.

– ادانة وتجريم كل اجراءات التطبيع مع الكيان الاسرائيلي واعتبار ذلك عدوان على الشعب الفلسطيني واستهداف لمركزية القضية الفلسطينية في وعي ووجدان الامة، وفي هذا السياق تشيد جماهير شبوة بالموقف الرسمي الثابت تجاه القضية الفلسطينية والرافض لكل أوجه التطبيع مع العدو الصهيوني والمؤيد والداعم لحقوق الشعب الفلسطيني الشقيق وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف وأن هذا الموقف الرسمي محل التفاف وتأييد ابناء الشعب اليمني قاطبة.

صادر عن المسيرة الجماهيرية الحاشدة بمدينة عتق عاصمة محافظة شبوة – الأحد – 16 اغسطس 2020م