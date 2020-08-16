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تهديد ناري من إيران للإمارات. وأبوظبي. تلتزم الأدب والصمت

الأحد 16 أغسطس-آب 2020 الساعة 01 مساءً / مارب برس - وكالات
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وجه قائد هيئة الأركان الإيرانية اللواء محمد باقري، تحذيرا للإمارات يحملها مسؤولية أي استهداف لأمن إيران القومي بعد تطبيع علاقاتها مع إسرائيل.

وقال باقري: تعاملنا مع الإمارات سيتغير بشكل جذري والقوات المسلحة الإيرانية ستتعامل مع الإمارات وفق معادلات جديدة بعد تطبيعها مع إسرائيل.

وأضاف قائد الأركان الإيرانية: ننصح الإمارات بإعادة النظر في قرارها تطبيع العلاقات مع إسرائيل قبل فوات الأوان.

وأكد محذرا: لن نتحمل أي تعرض لأمننا القومي في الخليج ونحمل الإمارات المسؤولية عن أي حادث. وقال: تطبيع الإمارات علاقاتها مع إسرائيل كارثة كبرى ووقاحة بكل المقاييس.

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