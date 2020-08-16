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مسؤول كبير في المجلس الإنتقالي يعلن رغبته في زيارة أسرائيل

الأحد 16 أغسطس-آب 2020 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس-غرفة الأخبار
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أكد نائب رئيس هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن، هاني بن بريك، "رغبته في زيارة إسرائيل والصلاة مع اليهود الجنوبيين في المسجد الأقصى".

وقال في تغريدة على "تويتر": "إذا فتحت زيارة الجنوبيين لتل أبيب وتم قبلها توقيع خطة السلام بين الإمارات وإسرائيل سأقوم بزيارة اليهود الجنوبيين في بيوتهم وسأذهب معهم إلى القدس وسأصلي في المسجد الأقصى".

وجاء ذلك بعد أيام من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ورئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، توصلهم إلى "اتفاق سلام تاريخي"، بين إسرائيل والإمارات.

ورجح العديد من المراقبين والمتابعين للتطورات الأخيرة، أن تسير دول عربية أخرى في نفس الطريق، الذي انتهجته الإمارات.

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