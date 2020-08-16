اشتداد المعارك في الحديدة ...وهذا أخر المستجدات من خط المواجهة

الأحد 16 أغسطس-آب 2020 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس-غرفة الأخبار

عدد القراءات 334

قالت مصادر الإعلام العسكري للقوات المشتركة في الساحل الغربي لمحافظة الحديدة، أن القوات حققت إصابات مباشرة في عمق مواقع ميليشيات الحوثي، رداً على قيامها بقصف القرى السكنية في مديرية الدريهمي جنوب الحديدة.

ونقل المركز الإعلامي لقوات ألوية العمالقة عن مصادر عسكرية قولها إن الميليشيات الحوثية المتمركزة شمال الدريهمي أطلقت خمس قذائف مدفعية على قرية النخيلة الآهلة بالسكان والواقعة جنوب غربي الدريهمي والبعيدة عن أي هدف عسكري.

وأضاف أن «مدفعية القوات المشتركة وجهت ضربات مركزة على مواقع الميليشيات التي استخدمتها لقصف النخيلة وحققت إصابات مباشرة في صفوف عناصر الجماعة الموالية لإيران».

وفي سياق الخروق الحوثية نفسها، أفاد المركز الإعلامي لقوات ألوية العمالقة بأن الميليشيات شنت عمليات استهداف وقصف بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة على القرى السكنية ومزارع المواطنين في منطقة الجاح التابعة لمديرية بيت الفقيه جنوب الحديدة.

وبين المركز نقلاً عن مصادر ميدانية وسكان أن عناصر الجماعة الحوثية قصفوا «القرى السكنية بقذائف الهاون والآر بي جي بشكل هستيري في أوقات متفرقة يوم السبت، مما أدى إلى تعطيل أعمال المزارعين وإعاقة حركة التنقل في القرى».