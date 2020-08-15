شرطة تعز تحبط تهريب آثار عمرها أكثر من 3 آلاف سنة

السبت 15 أغسطس-آب 2020 الساعة 10 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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أحبطت الشرطة العسكرية بمحافظة تعز (جنوب غرب اليمن)، السبت 15 اغسطس/آب، تهريب 6 قطع أثرية يعود تاريخها إلى العصر السبئي وعمرها أكثر من 3 آلاف سنة، كانت بحوزة عصابة حاولت تهريبها إلى خارج تعز.

وقال مدير عام المتاحف بمحافظة تعز رمزي الدميني، إن الشرطة العسكرية المتمركزة في نقطة الهنجر أحبطت عملية تهريب القطع الأثرية، وضبطتها بحوزة أفراد العصابة بينهم نساء، خلال محاولتهم تهريبها إلى خارج تعز.

وأوضح أن القطع الأثرية عبارة عن موائد قرابين وأواني تستخدم للسوائل مصنوعة من الرخام الشفاف، وتتبع المتحف الوطني وتم نهبها أثناء الحرب، بحسب وكالة "سبأ" الرسمية.

من جانبه شكّل محافظ تعز نبيل شمسان، لجنة برئاسة وكيل المحافظة عبدالحكيم عون، وعضوية مدير عام الآثار ومدير المتاحف ومندوبين من الأجهزة الأمنية لتحريز الآثار ونقلها إلى مخازن المتحف الوطني.