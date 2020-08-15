إيران تمنح زعيم الحوثيين جائزة ”حقوق الانسان الاسلامية“

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منحت جمهورية إيران، زعيم مليشيا الحوثي الانقلابية، عبد الملك الحوثي، جائزة حقوق الانسان الاسلامية، بالاضافة الى قائد في الحشد الشعبي العراقي، وآخر في حركة الجهاد الفلسطيني.
وبحسب موقع قناة العالم الايرانية، فقد أهدى ”مهرجان حقوق الانسان الاسلامية“ جائزته السادسة الى زعيم الحوثيين، عبد الملك الحوثي، والى القائد السابق لحركة الجهاد الاسلامي الفقيد رمضان عبد الله شلح والنائب السابق لهيئة الحشد الشعبي العراقي الشهيد أبو مهدي المهندس.
وقال ان لجنة حقوق الانسان التابعة للسلطة القضائية في ايران مهرجانها السادس عبر الفيديوكنفرانس، بمشاركة من رئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي قائق زيدان، ووزير الأوقاف السوري عبد لاستار السيد، ووزيرة حقوق الانسان الباكستاني شيرين مزاري، ووزير الخارجية الفنزويلي خورخي أريسا، وعدد من الناشطين الأجانب في حقوق الانسان.