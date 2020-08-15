مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي يعلن فتواه بخصوص تطبيع أبو ظبي مع إسرائيل

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أشاد مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي بما سماه “المسعى الإيجابي والخطوة السديدة” فيما يتعلق بتطبيع العلاقات بين الإمارات وإسرائيل، معتبرا أنه ساهم في وقف تمدد إسرائيل على مناطق من الأراضي الفلسطينية.
وفي بيان له، ثمن المجلس “حكمة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان” وسعيه “من أجل السلام العادل والدائم” في الشرق الأوسط، معتبرا أنه سبيل للسلام في المنطقة، على حد وصفه.
كما أيد المجلس “كل ما تقوم به الدولة لمصلحة البلاد والعباد، باعتبار أن المصلحة هي المعيار الشرعي لتصرفات ولي الأمر والذي هو وحده المقدر للمصلحة والمحقق للمناط فيما يتعلق بالحرب والسلام والعلاقات بين الأمم”.
واعتبر رئيس المجلس الشيخ عبد الله بن بيه أن المبادرة (التطبيع مع إسرائيل) من صلاحيات ولي الأمر بشكل حصري شرعا ونظاما.
وتحدث الشيخ عن نماذج وأصول شرعية ناظمة لمثل هذه القضايا، معتبرا أن الإمارات تدعم القضايا العربية والإسلامية، بما فيها القضية الفلسطينية.