تحدث عن حكومة كفاءات.. ”معين عبدالملك“ يواصل مشاورات تشكيل الحكومة بلقاء مع قيادات المؤتمر الشعبي العام

السبت 15 أغسطس-آب 2020 الساعة 08 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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التقى رئيس الحكومة المكلف الدكتور معين عبدالملك، السبت 15 اغسطس/آب، قيادات حزب المؤتمر الشعبي العام، وذلك ضمن المشاورات المستمرة لتشكيل الحكومة الجديدة.

وبحسب وكالة ”سبأ“ الحكومية، فقد ناقش اللقاء "الأطر المحددة للمضي في إنفاذ آلية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض بجميع جوانبها كمنظومة متكاملة، بما في ذلك تشكيل الحكومة الجديدة، والاسناد المطلوب من الأحزاب والمكونات السياسية لإنجاح هذه الجهود"

وأشار رئيس الوزراء المكلف إلى أن "الهدف والاجماع ان تكون الحكومة الجديدة من ذوي الخبرات والكفاءات والاختصاص بما يسهم في إيجاد حكومة فاعلة قادرة على التعاطي مع الأزمات المركبة وفي مقدمتها استكمال إنهاء الانقلاب الحوثي، وإنقاذ الاقتصاد وتحسين الخدمات وتجفيف منابع الفساد وتحقيق إصلاحات حقيقية وجذرية في عمل مؤسسات الدولة وضبط الإيرادات العامة".

وأعرب عبدالملك عن "تفاؤله بالتفاعل الإيجابي والحرص الذي تبديه المكونات السياسية تجاه تشكيل الحكومة واختيار عناصرها، وإدراكها الكامل للتحديات القائمة وأهمية تكاتف جهود الجميع لتجاوزها".

ولفت الى "التنسيق الكامل مع الرئيس هادي في متابعة جميع الجهود للإيفاء بالالتزامات المحددة في الية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض وفق المدة الزمنية المحددة".لقاء

وكان رئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة قد التقي، الخميس عدد من ممثلي المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات، وذلك في إطار بدء المشاورات مع المكونات السياسية لتشكيل الحكومة الجديدة.