قوات ”الشرعية“ تواصل سحق مليشيا الحوثي في الجوف وتتقدم شرق ”الحزم“

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أعلن الجيش الوطني، السبت 15 اغسطس/آب، مقتل وإصابة العشرات من ميليشيا الحوثي في محافظة الجوف، وتكبيدها خسائر فادحة.
وبحسب بيان للمركز الإعلامي للقوات المسلحة، فإن" قوات الجيش الوطني مسنودة بالمقاومة الشعبية وطيران تحالف دعم الشرعية تواصل سحق مجاميع مليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة إيرانياً وتكبيدها خسائر فادحة في الأرواح والعتاد بجبهات محافظة الجوف".
وذكر البيان، إن "قوات الجيش استدرجت مجاميع جديدة من مليشيات الحوثي بأحد المواقع في جبهة النضود شرق مدينة الحزم بالجوف".
وأوضح أن العملية جاءت بعد ساعات من تنفيذ الأبطال (الجيش) كمين محكم بذات المنطقة، أسفر عن مقتل نحو 25 عنصراً من المليشيات وجرح آخرون.
ولفت إلى أن قوات الجيش استعادت عدداً من الأطقم وكميات من الأسلحة والذخائر المتنوعة، علاوة على تدمير آليات ومعدات بنيران أبطال الجيش وبغارات لطيران تحالف دعم الشرعية.
وقال إن "ذلك جاء بالتزامن مع خسائر أخرى تكبّدتها المليشيات الانقلابية على يد أبطال الجيش والمقاومة في جبهات الجدافر وعرفان وجبهات أخرى محيطة بمدينة الحزم عاصمة محافظة الجوف".
وذكر البيان، أن "من ضمنها عشرات القتلى والجرحى، وتدمير نحو 10 أطقم قتالية و5 عربات مدرعة".
والجمعة، أعلن الجيش تحرير منطقتي الصبايغ وبرق الخيل ومواقع أخرى في جبهة العلم بمديرية خب الشعف شرقي الحزم عاصمة الجوف.