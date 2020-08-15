تخلص من انتفاخ البطن بهذه المشروبات الطبيعية التي في متناول يدك

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يعاني الكثير من الناس من مشكلة انتفاخ البطن والتي تسبب الألم وعدم الراحة بل وتؤثر أيضا علي المظهر الخارجي للشخص .
وأشارت بعض المواقع الصحية إلي أن انتفاخ البطن ينتج من امتلاء الجهاز الهضمي بالهواء أو الغازات ، وذلك يكون بسبب بعض العادات الغذائية السيئة مثل تناول الطعام بسرعة أو بكمية أكثر من اللازم أو بعض أنواع الأطعمة مثل البصل أو الثوم و البروكلي و البقوليات .
ونصح الخبراء بإتباع نظام غذائي صحي و وممارسة التمارين الرياضية بانتظام وتناول بعض المشروبات ومنها :
1- النعناع فهو يهدئ المعدة ويخفف آلام البطن ومشاكل الجهاز الهضمي بما في ذلك القولون العصبي كما أنه يحقق الاسترخاء للعضلات و يساعد علي التخلص من الغازات المحتبسة و يقلل الانتفاخ .
2- عصير البطيخ لاحتوائه علي نسبة عالية من الماء والبوتاسيوم مما يساعد علي التخلص من الغازات المحتبسة .
3- عصير الأناناس لاحتوائه علي أنزيم البروميلين الذي يساعد الجسم علي تكسير البروتين و تعزيز عملية الهضم والقضاء علي الانتفاخ .
4- ماء الليمون وبما أنه مدر طبيعي للبول فأنه يساعد علي التقليل من كمية الملح وبالتالي يقلل الانتفاخ .
5- ماء جوز الهند لاحتوائه علي الإلكتروليت والكالسيوم و الكلوريد والبوتاسيوم مما يساعد علي تنظيم السوائل ومنع احتباس الماء .