لليوم الثالث على التوالي.. قوات ”الشرعية“ تحقق انتصارات في ”نهم“ وتواصل التقدم صوب العاصمة صنعاء

السبت 15 أغسطس-آب 2020 الساعة 08 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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أعلنت قوات الجيش الوطني، السبت 15 اغسطس/آب، أنها حققت انتصارات جديدة خلال معارك مع مليشيا الحوثي الانقلابية بجبهة نهم (شرقي صنعاء).

وبحسب بيان للمركز الإعلامي للقوات المسلحة، فإن قوات الجيش مسنودة بالمقاومة الشعبية ورجال القبائل، حققوا انتصارات جديدة في جبهات القتال بمديرية نهم شرقي محافظة صنعاء، وسط خسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف الحوثيين.

وذكر البيان أن قوات الجيش الوطني سيطرت على مواقع ومرتفعات جديدة باتجاه جبال بحرة في جبهة نجد العتق بمديرية نهم، ولا تزال المعارك مستمرة لليوم الثالث على التوالي.

وأوضح ان المعارك أسفرت عن سقوط عدد من عناصر مليشيات الحوثي بين قتيل وجريح، إضافة إلى تدمير عربة مدرعة وعدّة أطقم، فيما استعاد الجيش عربة بي أم بي وكميات من الذخائر والأسلحة الخفيفة والمتوسطة.

في السياق، استهدفت مقاتلات التحالف بغارات دقيقة تعزيزات تابعة للمليشيات الحوثية في مواقع متفرقة بجبهات صلب ونجد العتق، وأدت إلى تدمير عدد من الآليات ومصرع جميع من كانوا على متنها، وفقًا للمركز.

وأمس الجمعة، أعلن الجيش الوطني أن قواته تمكنت من تحرير سلسلة جبال "الدخيل"، وجبال "العلق" و"الرماة"، بالإضافة إلى تحرير سلسلة جبال "صفراء شنان"، و"الأغر"، و"الدشوش" من قبضة الحوثيين في مديرية نهم.

ومنذ نحو شهرين، تتواصل المعارك العنيفة في جبهة نهم بمحافظة صنعاء، وسط تقدم قوات الجيش الوطني من انتزاع العديد من المواقع من قبضة الحوثيين المدعومين من إيران.