الديوان الملكي السعودي ينعى رحيل أحد أمراء آل سعود

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نعى الديوان الملكي السعودي،، صاحب السمو الأمير عبدالعزيز بن عبدالله بن عبدالعزيز ابن تركي آل سعود، وفقا لوكالة الأنباء السعودية “واس”.
وصدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي: “انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الأمير/ عبدالعزيز بن عبدالله بن عبدالعزيز ابن تركي آل سعود، وسيصلى عليه ــ إن شاء الله ــ اليوم السبت الموافق 25 / 12 / 1441هـ في مدينة الرياض.. تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون”.