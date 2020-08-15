استشهاد مسؤول حكومي رفيع في معارك ضد الحوثيين بمأرب.. الحكومة تنعي ونائب الرئيس يعزي

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قالت مصادر عسكرية، السبت 15 اغسطس/آب، ان مدير مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بمحافظة مأرب (شرقي اليمن)، استشهد امس في معارك ضد مليشيا الحوثي.
وقالت المصادر لـ”مأرب برس“، ان مدير مكتب الشؤون الاجتماعية بمحافظة مأرب، حسن بن مبخوت الشبواني، استسهد في معارك الجمعة ضد مليشيا الحوثي الانقلابية بجبهة المخدرة غربي محافظة مأرب.
ونعت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ”الشبواني“، الذي استشهد وهو يدافع عن الجمهورية"، وقالت ان الوزارة ومنظمات المجتمع المدني خسرت شخصية مثابرة ومتفانية، تتسم بالتعاون وحب العطاء.
بدوره، بعث نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح، برقية عزاء ومواساة في استشهاد حسن بن مبخوت جابر الشبواني، وهو يتصدى للمليشيات الكهنوتية في معركة الدفاع عن الدين والوطن بمحافظة مأرب.
وأشاد نائب رئيس الجمهورية بمناقب الشهيد وأدواره الوطنية واستبساله مع كل أبطال الجيش ورجال مأرب في مواجهة أعتى هجمة كهنوتية إمامية تستهدف الجمهورية والثوابت الوطنية، إضافة إلى أدواره المجتمعية البارزة واتسامه بالتعاون وتفانيه في عمله وخدمة أبناء المجتمع.
ونوه نائب الرئيس إلى أنه علاوة على تفاني الشهيد الشبواني في أداء مهامه الإدارية لم يعفِ نفسه من مساندة أبطال الجيش والدفاع عن الأرض والعرض وهو رد بليغ لكل من يستنقص من تضحيات الأبطال أو يشمت في جراحهم ورباطهم في ميادين الحرية والكرامة.
وعبر نائب رئيس الجمهورية عن خالص العزاء والمواساة لأسرة وأقارب الفقيد ومحبيه وكافة آل الشبواني، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.