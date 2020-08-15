تخلص من انتفاخ البطن بهذه المشروبات الطبيعية التي في متناول يدك لليوم الثالث على التوالي.. قوات ”الشرعية“ تحقق انتصارات في ”نهم“ وتواصل التقدم صوب العاصمة صنعاء الديوان الملكي السعودي ينعى رحيل أحد أمراء آل سعود استشهاد مسؤول حكومي رفيع في معارك ضد الحوثيين بمأرب.. الحكومة تنعي ونائب الرئيس يعزي مقتل إعلامية سعودية بطريقة بشعة على يد زوجها .. تفاصيل حزينة واقعة تسلط الضوء على علاقة الحوثيين بالإمارات وإسرائيل.. ترتيبات حثيثة لتهجير ما تبقى من يهود اليمن الى أبوظبي الملتقى الثقافي بماليزيا يقيم ندوة فكرية عن المثقف ومعطيات الثقافة اليمنية اعلاميون صهاينة يبثون تقاريرهم من أمام برج خليفهم شرطة تعز تنشر أسماء وصور 7 مطلوبين أمنيا وتطالب المواطنين بالتعاون للقبض عليهم مسلحو تنظيم القاعدة يعدمون طبيب أسنان صلبا في البيضاء وينشرون صورا للجثة معلقة في جدار مبنى حكومي
أثار مقتل الإعلامية السعودية، عزيزة العمراني، على يد زوجها، في منطقة تبوك، شمال المملكة، ردود فعل غاضبة ضد جرائم العنف ضد النساء.
وقضت العمراني، وهي نائبة رئيس تحرير صحيفة ”تبوك“ الإلكترونية، يوم الثلاثاء الماضي، على يد زوجها بعد خلافات فيما بينهما انتهت بمقتلها، وفقًا لتقارير محلية.
وبعد مرور أيام على إعلان وفاتها، وتشييعها، أمس الخميس، لا تزال جريمة قتلها تثير ردود فعل جديدة، يطالب أصحابها بمحاسبة القاتل، إلى جانب وضع تشريعات وقوانين تمنع وقوع جرائم مماثلة ضد النساء.
وتثير حوادث وجرائم العنف الأسري ضد النساء والأطفال تعاطفًا كبيرًا في المملكة، وبينما تتابع فرق حماية حكومية تابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بلاغات الضحايا تواجه مراكز الحماية انتقادات واتهامات بالتهاون بتوفير حماية لمن يستنجدون بها.