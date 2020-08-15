شرطة تعز تنشر أسماء وصور 7 مطلوبين أمنيا وتطالب المواطنين بالتعاون للقبض عليهم

السبت 15 أغسطس-آب 2020 الساعة 07 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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نشرت شرطة تعز، السبت 15 اغسطس/آب، أسماء وصور سبعه مطلوبين أمنياً للأجهزة الأمنية بالمحافظة، وطالبت المواطنين بالتعاون للقبص عليهم.

وقالت إدارة التوجيه والعلاقات العامة في شرطة تعز بأن هذه القائمة أولية، ووعدت الإدارة بنشر أسماء وصور بقية المطلوبين أمنياً خلال الساعات والأيام القليلة القادمة.

وضمت القائمة الأولية للمطلويين أمنياً (عبدالرحمن ردمان الظليمي "غدر"، أيمن عبدالله حسن "الدامبي"، ورأفت عبدالله حسن "شقيق الدامبي"، وأكرم محمد سعيد الشعبي "شُعلان"، وعيسى الشرعبي، وسمير الشرعبي، وعمر سيف البشيري).

ويأتي نشر هذه القائمة ضمن مهام الحملة الأمنية المشكلة من قبل محافظ تعز نبيل عبده شمسان للقبض على جميع المطلوبين أمنياً المتورطين بجرائم مختلفة في مدينة تعز.