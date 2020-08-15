مسلحو تنظيم القاعدة يعدمون طبيب أسنان صلبا في البيضاء وينشرون صورا للجثة معلقة في جدار مبنى حكومي

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أقدم مسلحو القاعدة في مديرية الصومعة بمحافظة البيضاء (وسط اليمن) على إعدام طبيب بعد اتهامه بالجاسوسية ورفع إحداثيات ساعدت الدرونز الأمريكي على استهداف قياداتهم.
ونشر تنظيم "أنصار الشريعة" الفرع المحلي لتنظيم القاعدة صوراً لجثة لدكتور مطهر محمد يوسف اليوسفي معلقة على جدار مبنى في مركز المديرية.
وحسب معلومات نشرها الصحفي غمدان اليوسفي فإن الدكتور مطهر محمد يوسف هو أحد أبناء منطقة بني يوسف التابعة لمحافظة تعز تخرج من كلية الطب ويملك عيادة أسنان في مركز مديرية الصومعة حيث يعمل هناك منذ حوالي 10 سنوات.
وفيما نشر أحد أقارب الضحية اليوسفي معلومات عن علاقة حادثة الإعدام بخلافات بين اليوسفي وطليقته التي تنتمي إلى محافظة أبين وشقيقها على علاقة بتنظيم القاعدة، وزع عناصر في التنظيم مقطعاً مصوراً يظهر فيه الدكتور اليوسفي ويدلي باعترافات حول قيامه بالتجسس على عناصر التنظيم وزرع شرائح وممارسة أعمال لاأخلاقية داخل عيادته، حسب ما ورد في التشكيك في صحة مضمونه كون المرجح أن يكون قد ألدلى بالإعترافات تحت الإكراه في سجون القاعدة.
ويبسط مسلحو القاعدة نفوذهم على مناطق في محافظة البيضاء مستغلين غياب الدولة وحالة الصراع القائمة بين مليشيا الحوثي وقوات الحكومة الشرعية.