الداعية وسيم يوسف يخرج عن صمته ويعلن فتواه حول التطبيع وينشر فتوى خطيرة لمفتي السعودية بن باز

تخلص من انتفاخ البطن بهذه المشروبات الطبيعية التي في متناول يدك لليوم الثالث على التوالي.. قوات ”الشرعية“ تحقق انتصارات في ”نهم“ وتواصل التقدم صوب العاصمة صنعاء الديوان الملكي السعودي ينعى رحيل أحد أمراء آل سعود استشهاد مسؤول حكومي رفيع في معارك ضد الحوثيين بمأرب.. الحكومة تنعي ونائب الرئيس يعزي مقتل إعلامية سعودية بطريقة بشعة على يد زوجها .. تفاصيل حزينة واقعة تسلط الضوء على علاقة الحوثيين بالإمارات وإسرائيل.. ترتيبات حثيثة لتهجير ما تبقى من يهود اليمن الى أبوظبي الملتقى الثقافي بماليزيا يقيم ندوة فكرية عن المثقف ومعطيات الثقافة اليمنية اعلاميون صهاينة يبثون تقاريرهم من أمام برج خليفهم شرطة تعز تنشر أسماء وصور 7 مطلوبين أمنيا وتطالب المواطنين بالتعاون للقبض عليهم مسلحو تنظيم القاعدة يعدمون طبيب أسنان صلبا في البيضاء وينشرون صورا للجثة معلقة في جدار مبنى حكومي
علّق الداعية الإماراتي من أصل أردني، وسيم يوسف، على اتفاق السلام الذي أُعلن عنه الخميس بين إسرائيل والإمارات.
واستشهد يوسف بفتوى لعبد العزيز بن باز، المفتي السابق للسعودية، حول التطبيع مع إسرائيل.
ونقل يوسف في تغريدة على حسابه في تويتر فتوى الشيخ ابن باز الذي قال: “كل دولة تنظر في مصلحتها، فإذا رأت أن من المصلحة للمسلمين في بلادها الصلح مع اليهود في تبادل السفراء والبيع والشراء، وغير ذلك من المعاملات التي يجيزها شرع الله المطهر، فلا بأس في ذلك”.
وقال الداعية الإماراتي المثير للجدل في تغريدة ثانية: “نهنئ الإمارات وإسرائيل على هذا الإنجاز العظيم، ونسأل الله لحفظ سلام الأوطان”.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد أعلن للعالم، أمس الخميس، نبأ تطبيع العلاقات بشكل كامل بين الإمارات وإسرائيل.
وجاء الكشف الأمريكي عن التطبيع العلني والرسمي للعلاقات بين البلدين ليضع حداً لتكهنات سابقة تحدثت عن وجود علاقات تربط أبوظبي وتل أبيب.
وقال ترامب في تغريدة على تويتر: “انفراجة هائلة اليوم. اتفاقية سلام تاريخية بين صديقتينا العظيمتين، إسرائيل والإمارات العربية المتحدة”.