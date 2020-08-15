حنان عشراوي تصعق محمد بن زايد برد ناري بعد تطبيعه مع إسرائيل

السبت 15 أغسطس-آب 2020 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - وكالات

عدد القراءات 989

علقت المسؤولة الفلسطينية البارزة حنان عشراوي على إعلان الإمارات التطبيع مع إسرائيل، برد ناري نشرته على صفحتها في موقع تويتر.

وسخرت عشراوي، المفاوضة المخضرمة وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، من التبرير الإماراتي بأن تطبيع العلاقات مع إسرائيل “سيوقف أي ضم إضافي من إسرائيل لأراض فلسطينية”.

وكتبت “خرجت الإمارات بتعاملاتها/ تطبيعها السري مع إسرائيل إلى العلن. من فضلكم لا تقدموا لنا معروفا. لسنا ورقة التين لأحد!”.

وأعادت عشراوي نشر تغريدة ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، التي أعلن فيها خطوة التطبيع، قائلة “آمل ألا تعاني أبدا من تعرض بلدك للسرقة؛ وألا تشعر أبدا بألم العيش في الأسر تحت الاحتلال؛ آمل ألا تشهد أبدا هدم منزلك أو قتل أحبائك. وألا يتم بيعك أبدا من قبل “أصدقائك”.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن للعالم، اليوم الخميس، نبأ تطبيع العلاقات بشكل كامل بين الإمارات وسلطات الاحتلال الإسرائيلي.

وقال ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد على تويتر “في اتصالي الهاتفي اليوم مع الرئيس الأمريكي ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي (بنيامين) نتنياهو، تم الاتفاق على إيقاف ضم إسرائيل للأراضي الفلسطينية. كما اتفقت الإمارات وإسرائيل على وضع خارطة طريق نحو تدشين التعاون المشترك وصولا إلى علاقات ثنائية”.