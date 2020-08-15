بعد الهزيمة المذلة.. اجتماع عاجل في برشلونة وقرارات مصيرية وتسريبات عن اسم المدرب الجديد

السبت 15 أغسطس-آب 2020 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-متابعات

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دعا جوسيب ماريا بارتوميو، رئيس برشلونة، إلى اجتماع عاجل في النادي الكتالوني، الإثنين المقبل.

وكان برشلونة، قد تعرض، أمس الجمعة، لخسارة مذلة بنتيجة 2-8 أمام بايرن ميونخ، في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

ووفقًا لراديو كتالونيا، فإن بارتوميو دعا لاجتماع استثنائي، يوم الإثنين، وسيشهد اتخاذ قرارات مصيرية.

وأشار إلى أن أهم القرارات، ستكون إقالة كيكي سيتين من مقعد المدير الفني، بالإضافة لمناقشة اسم المدرب الجديد.

وقال راديو كتالونيا إن الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، المدرب السابق لتوتنهام، يعد أبرز المرشحين لقيادة البارسا في الموسم الجديد.

وأوضح أنه ليس مستبعدًا في اجتماع الإثنين، أن تتم الدعوة من خلاله لانتخابات مبكرة في النادي الكتالوني.