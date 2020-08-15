عاجل:التحالف يعلن عن مصير عدد من الطائرات المفخخة انطلقت من صنعاء اليوم بعد الهزيمة المذلة.. اجتماع عاجل في برشلونة وقرارات مصيرية وتسريبات عن اسم المدرب الجديد كيف بررت الامارات لتطبيعها مع اسرائيل؟ قرقاش يتحدث عن قنبلة موقوتة تم ازالتها وسط تحذيرات وتنبيهات ..توقعات بأمطار أكثر غزارة على هذه المناطق في اليمن ما حقيقة عرض لانتقال كريستيانو الى برشلونة؟ فشل ذريع داخل مجلس الأمن سيضر باليمن.. ومسئولة رفيعة تتحدث بألم عن الامهات في اليمن الناصري يعلن في بيان رسمي موقفه من الامارات وتطبيعها مع اسرائيل شاهد: صور محمد بن زايد في باحات المسجد الاقصى بعد تطبيعه مع اسرائيل لماذا تم تعيين 10 سيدات في مناصب قيادية عليا برئاسة الحرمين الشريفين بمباركة السديس 5 علامات في الشفاه تنذر بمشكلات صحية
دعا جوسيب ماريا بارتوميو، رئيس برشلونة، إلى اجتماع عاجل في النادي الكتالوني، الإثنين المقبل.
وكان برشلونة، قد تعرض، أمس الجمعة، لخسارة مذلة بنتيجة 2-8 أمام بايرن ميونخ، في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.
ووفقًا لراديو كتالونيا، فإن بارتوميو دعا لاجتماع استثنائي، يوم الإثنين، وسيشهد اتخاذ قرارات مصيرية.
وأشار إلى أن أهم القرارات، ستكون إقالة كيكي سيتين من مقعد المدير الفني، بالإضافة لمناقشة اسم المدرب الجديد.
وقال راديو كتالونيا إن الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، المدرب السابق لتوتنهام، يعد أبرز المرشحين لقيادة البارسا في الموسم الجديد.
وأوضح أنه ليس مستبعدًا في اجتماع الإثنين، أن تتم الدعوة من خلاله لانتخابات مبكرة في النادي الكتالوني.