الامارات تتباهى بالتطبيع وتبرر لنفسها.. قرقاش يتحدث عن قنبلة موقوتة تم ازالتها

السبت 15 أغسطس-آب 2020 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-متابعات

عدد القراءات 194

قال وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش إن الاتفاق مع إسرائيل كان مطلوباً لإنقاذ حل الدولتين وشراء الوقت.

وطالب قرقاش في تصريحات صحفية لشبكة "سي إن إن" الأميركية الفلسطينيين بالاستفادة من هذه الفرصة لأن الوضع لن يستمر طويلا،حد قولهً.

واضاف أن قضية الضم كانت بمثابة قنبلة موقوتة قمنا بإزالتها عن الطاولة.

واثار التطبيع الاماراتي مع اسرائيل غضبا عربيا واسلاميا واسعا، فيما سارعت بعض الدول العربية في مباركة الاتفاق وتأييده.

وكان وزير الدولة للشؤون الخارجية، قد قال في وقت سابق إن ما وصفها ردود الفعل الإيجابية من العواصم الرئيسية على الإعلان الثلاثي مشجعة، لاسيما أنه عالج في تقدير هذه العواصم خطر ضم الأراضي الفلسطينية على فرص حل الدولتين.

وأضاف في تغريدات عبر حسابه على موقع "تويتر" أن القرار الشجاع الذي اتخذه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، "يعبر عن واقعية نحن في أمسّ الحاجة لها. القرار الناجح فيه أخذ وعطاء وهذا ما تحقق".

وقال: بينما يبقى قرار السلام فلسطيني إسرائيلي بامتياز، أتاحت مبادرة الشيخ محمد بن زايد الجريئة، عبر إبعاد شبح ضم الأراضي الفلسطينية، المزيد من الوقت لفرص السلام عبر حل الدولتين، وتطوير العلاقات الطبيعية مقابل ذلك، منحى واقعي تطرحه الإمارات بكل شفافية بعيداً عن المزايدات.

وأردف في تغريدة أخرى: "قرار الإمارات كان محل تداول منظم ونشط ضمن آلية صنع القرار في سياستنا الخارجية، وكعادة الشيخ محمد بن زايد اطلع على كافة الجوانب وقاد القرار ضمن رؤية استراتيجية تجمع بين الواقعية السياسية واستشراف جريء للمستقبل، قرار شجاع من قائد استثنائي".