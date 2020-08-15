الامارات تتباهى بالتطبيع وتبرر لنفسها.. قرقاش يتحدث عن قنبلة موقوتة تم ازالتها وسط تحذيرات وتنبيهات.. أمطار متفاوتة الشدة خلال الساعات القادمة تكون أكثر غزارة على 5 محافظات يمنية ما حقيقة عرض لانتقال كريستيانو الى برشلونة؟ فشل ذريع داخل مجلس الأمن سيضر باليمن.. ومسئولة رفيعة تتحدث بألم عن الامهات في اليمن الناصري يعلن في بيان رسمي موقفه من الامارات وتطبيعها مع اسرائيل شاهد: صور محمد بن زايد في باحات المسجد الاقصى بعد تطبيعه مع اسرائيل لماذا تم تعيين 10 سيدات في مناصب قيادية عليا برئاسة الحرمين الشريفين بمباركة السديس 5 علامات في الشفاه تنذر بمشكلات صحية السعودية ترحب بقرار يخص حزب الله زعيم دولة عربية يهنئ الإمارات على الخطوة التاريخية مع إسرائيل
قال وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش إن الاتفاق مع إسرائيل كان مطلوباً لإنقاذ حل الدولتين وشراء الوقت.
وطالب قرقاش في تصريحات صحفية لشبكة "سي إن إن" الأميركية الفلسطينيين بالاستفادة من هذه الفرصة لأن الوضع لن يستمر طويلا،حد قولهً.
واضاف أن قضية الضم كانت بمثابة قنبلة موقوتة قمنا بإزالتها عن الطاولة.
واثار التطبيع الاماراتي مع اسرائيل غضبا عربيا واسلاميا واسعا، فيما سارعت بعض الدول العربية في مباركة الاتفاق وتأييده.
وكان وزير الدولة للشؤون الخارجية، قد قال في وقت سابق إن ما وصفها ردود الفعل الإيجابية من العواصم الرئيسية على الإعلان الثلاثي مشجعة، لاسيما أنه عالج في تقدير هذه العواصم خطر ضم الأراضي الفلسطينية على فرص حل الدولتين.
وأضاف في تغريدات عبر حسابه على موقع "تويتر" أن القرار الشجاع الذي اتخذه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، "يعبر عن واقعية نحن في أمسّ الحاجة لها. القرار الناجح فيه أخذ وعطاء وهذا ما تحقق".
وقال: بينما يبقى قرار السلام فلسطيني إسرائيلي بامتياز، أتاحت مبادرة الشيخ محمد بن زايد الجريئة، عبر إبعاد شبح ضم الأراضي الفلسطينية، المزيد من الوقت لفرص السلام عبر حل الدولتين، وتطوير العلاقات الطبيعية مقابل ذلك، منحى واقعي تطرحه الإمارات بكل شفافية بعيداً عن المزايدات.
وأردف في تغريدة أخرى: "قرار الإمارات كان محل تداول منظم ونشط ضمن آلية صنع القرار في سياستنا الخارجية، وكعادة الشيخ محمد بن زايد اطلع على كافة الجوانب وقاد القرار ضمن رؤية استراتيجية تجمع بين الواقعية السياسية واستشراف جريء للمستقبل، قرار شجاع من قائد استثنائي".