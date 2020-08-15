وسط تحذيرات وتنبيهات.. أمطار متفاوتة الشدة خلال الساعات القادمة تكون أكثر غزارة على 5 محافظات يمنية

السبت 15 أغسطس-آب 2020 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-متابعات

عدد القراءات 948

توقع المركز الوطني للأرصاد، السبت استمرار هطول الأمطار متفاوتة الشدة على عدد من المحافظات، داعياً إلى أخذ الاحتياطات اللازمة من الانهيارات َالصخرية خاصة في الطرقات والمنعطفات الجبلية، خلال الـ 24 ساعة المقبلة.

وأفاد المركز في نشرته التنبيهية، بأن أمطاراً متفاوتة يصاحبها الرعد أحياناً، ستهطل على أجزاء متفرقة من سلسلة المرتفعات الجبلية الغربية وتكون أكثر غزارة على محافظات صنعاء، ذمار، إب، تعز ولحج.

ولفت إلى احتمال هطول أمطار متفاوتة الشدة على أجزاء من الهضاب الداخلية لمحافظات الضالع، شبوة، المهرة وحضرموت، وأجزاء من السواحل الجنوبية والشرقية والمناطق الداخلية المحاذية لها وأجزاء من سواحل محافظتي تعز والحديدة.

وأشار إلى استمرار الرياح الموسمية حول أرخبيل سقطرى وشرق خليج عدن وتصل سرعتها إلى 40 عقدة.

ونبه المركز المواطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها بعدم التواجد في مجاري السيول وبطون الأودية وضرورة الاحتماء من العواصف الرعدية حفاظاً على سلامتهم وممتلكاتهم.

وحذر ربابنة السفن بكافة أنواعها والصيادين ومرتادي البحر من الرياح الشديدة واضطراب البحر في المياه الإقليمية شرق خليج عدن وما جاورها في أرخبيل سقطرى والسواحل الشرقية وأجزاء من السواحل الجنوبية.