الامارات تتباهى بالتطبيع وتبرر لنفسها.. قرقاش يتحدث عن قنبلة موقوتة تم ازالتها وسط تحذيرات وتنبيهات.. أمطار متفاوتة الشدة خلال الساعات القادمة تكون أكثر غزارة على 5 محافظات يمنية ما حقيقة عرض لانتقال كريستيانو الى برشلونة؟ فشل ذريع داخل مجلس الأمن سيضر باليمن.. ومسئولة رفيعة تتحدث بألم عن الامهات في اليمن الناصري يعلن في بيان رسمي موقفه من الامارات وتطبيعها مع اسرائيل شاهد: صور محمد بن زايد في باحات المسجد الاقصى بعد تطبيعه مع اسرائيل لماذا تم تعيين 10 سيدات في مناصب قيادية عليا برئاسة الحرمين الشريفين بمباركة السديس 5 علامات في الشفاه تنذر بمشكلات صحية السعودية ترحب بقرار يخص حزب الله زعيم دولة عربية يهنئ الإمارات على الخطوة التاريخية مع إسرائيل
توقع المركز الوطني للأرصاد، السبت استمرار هطول الأمطار متفاوتة الشدة على عدد من المحافظات، داعياً إلى أخذ الاحتياطات اللازمة من الانهيارات َالصخرية خاصة في الطرقات والمنعطفات الجبلية، خلال الـ 24 ساعة المقبلة.
وأفاد المركز في نشرته التنبيهية، بأن أمطاراً متفاوتة يصاحبها الرعد أحياناً، ستهطل على أجزاء متفرقة من سلسلة المرتفعات الجبلية الغربية وتكون أكثر غزارة على محافظات صنعاء، ذمار، إب، تعز ولحج.
ولفت إلى احتمال هطول أمطار متفاوتة الشدة على أجزاء من الهضاب الداخلية لمحافظات الضالع، شبوة، المهرة وحضرموت، وأجزاء من السواحل الجنوبية والشرقية والمناطق الداخلية المحاذية لها وأجزاء من سواحل محافظتي تعز والحديدة.
وأشار إلى استمرار الرياح الموسمية حول أرخبيل سقطرى وشرق خليج عدن وتصل سرعتها إلى 40 عقدة.
ونبه المركز المواطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها بعدم التواجد في مجاري السيول وبطون الأودية وضرورة الاحتماء من العواصف الرعدية حفاظاً على سلامتهم وممتلكاتهم.
وحذر ربابنة السفن بكافة أنواعها والصيادين ومرتادي البحر من الرياح الشديدة واضطراب البحر في المياه الإقليمية شرق خليج عدن وما جاورها في أرخبيل سقطرى والسواحل الشرقية وأجزاء من السواحل الجنوبية.