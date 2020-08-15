ما حقيقة عرض لانتقال كريستيانو الى برشلونة؟

السبت 15 أغسطس-آب 2020 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-متابعات

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كشف تقرير إعلامي إسباني، الجمعة، صحة الأنباء التي ترددت مؤخرًا حول مستقبل البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس.

ووفقًا لبرنامج "الشيرنجيتو"، فإن قيام خورخي مينديز، وكيل كريستيانو، بعرض خدمات رونالدو على ريال مدريد وباريس سان جيرمان وبرشلونة، أمر صحيح.

ويعد "الشيرنجيتو" أكثر المصادر الإسبانية قربًا لكريستيانو رونالدو، كما أنه في مقدمة من كشفوا عن تركه لريال مدريد للانتقال إلى صفوف يوفنتوس في 2018.

وجاء تأكيد البرنامج الإسباني لصحة الخبر، بعد ساعات قليلة من صدور نفي عليه من أحد المحيطين لكريستيانو، دون وجود تعليق من رونالدو أو مينديز.

يذكر أن أكثر من مصدر إسباني وإيطالي، أكدوا رغبة رونالدو في الرحيل عن صفوف يوفنتوس، عقب الإخفاق مؤخرًا في دوري أبطال أوروبا.