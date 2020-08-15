بيان قوي للناصري هاجم الامارات واعلن موقفا صريحا من التطبيع مع اسرائيل شاهد: صور محمد بن زايد في باحات المسجد الاقصى بعد تطبيعه مع اسرائيل لماذا تم تعيين 10 سيدات في مناصب قيادية عليا برئاسة الحرمين الشريفين بمباركة السديس 5 علامات في الشفاه تنذر بمشكلات صحية السعودية ترحب بقرار يخص حزب الله زعيم دولة عربية يهنئ الإمارات على الخطوة التاريخية مع إسرائيل الاتحاد البرلماني الدولي يعد بالتصدي لانتهاكات الحوثيين ضد النواب اليمنيين بدء تنفيذ الشق العسكري من آلية تسريع اتفاق الرياض في عدن مظاهرات حاشدة في تعز لدعم الشرعية ورفضاً لولاية الأنقلاب الحوثي حماس..تكشف بعد 15 عام سر انسحاب إسرائيل من قطاع غزة
رفع شبان فلسطينون غاضبون صورا لولي عهد ابوظبي محمد بن زايد،في باحات المسجد الاقصى ،وكتبوا عليها خائن.
وعبر الشبان عن استنكارهم الشديد للتطبيع الاماراتي الرسمي مع اسرائيل وهاجموا بن زايد واتفاقه الاخير مع الكيان الصهيوني.
ويوم الخميس اعلن ترمب عن ما وصفه بالاتفاق التاريخي بين الامارات واسرائيل.
وتوالت ردود الافعال الرسمية والشعبية الغاضبة من هذا التطبيع ،فيما وجهت اسرائيل لمحمد بن زايد دعوة لزيارة المسجد الاقصى.