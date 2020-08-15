شاهد: صور محمد بن زايد في باحات المسجد الاقصى بعد تطبيعه مع اسرائيل

السبت 15 أغسطس-آب 2020 الساعة 01 مساءً / مأرب برس-تغطية خاصة

عدد القراءات 378

رفع شبان فلسطينون غاضبون صورا لولي عهد ابوظبي محمد بن زايد،في باحات المسجد الاقصى ،وكتبوا عليها خائن.

وعبر الشبان عن استنكارهم الشديد للتطبيع الاماراتي الرسمي مع اسرائيل وهاجموا بن زايد واتفاقه الاخير مع الكيان الصهيوني.

ويوم الخميس اعلن ترمب عن ما وصفه بالاتفاق التاريخي بين الامارات واسرائيل.

وتوالت ردود الافعال الرسمية والشعبية الغاضبة من هذا التطبيع ،فيما وجهت اسرائيل لمحمد بن زايد دعوة لزيارة المسجد الاقصى.