5 علامات في الشفاه تنذر بمشكلات صحية

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تكشف شفاهك حالة جسمك الصحية، ويعد أي تغير يطرأ عليها نذيرا بمشكلة صحية تستوجب اكتشافها مبكرا لتسريع العلاج والشفاء.
ووفق صحيفة «ذا صن» البريطانية تؤكد الخبيرة ليزا بورج أخصائية البشرة والتغذية أن تجاعيد الشفة العلوية علامة على التوتر الجسدي والعقلي، أما الشفاه المتشققة والجافة فتشير إلى إصابتك بالجفاف، فيما تنذر التقرحات والبثور بمهاجمة فايروس الهربس لجسمك، أما تشقق حواف الشفاه فيؤكد أنك معرض لهجوم بعض أنواع البكتيريا.
ويعد تغير لون الشفاه بشكل مفاجئ نذير مشكلات حادة في الكبد، ويحذرك زرقانها من نقص الأكسجين بالجسم، لاسيما إذا صاحبها تغير لون مماثل في أصابع اليدين والقدمين.
كما يشير شحوب لونها إلى فقر الدم أو انخفاض مستوى السكر بالدم. وإذا لاحظت بقعا سوداء عليها فهي مؤشر على انخفاض حاد في فيتامين ب12، ويدل تورمها وانتفاخها على إصابتك بالحساسية من الطعام، وأخيرا تحذر الحلقات الحمراء من الإصابة بالإكزيما.