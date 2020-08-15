بدء تنفيذ الشق العسكري من آلية تسريع اتفاق الرياض في عدن

السبت 15 أغسطس-آب 2020 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس-غرفة الأخبار

عدد القراءات 54

أعلن السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر، عن بدء خطوات تنفيذ الشق العسكري من آلية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض بين الحكومة الشرعية ومليشيات المجلس الانتقالي الجنوبي.

وأكد السفير آل جابر في تغريدة على صفحته في موقع «تويتر» مباشرة فريق التنسيق والارتباط السعودي بمشاركة قوات التحالف في عدن بالإشراف على إخراج القوات العسكرية من عدن إلى خارج المحافظة.

وأضاف: «باشر فريق التنسيق والارتباط السعودي بقيادة الأستاذ محمد الربيعي للتنسيق والإشراف وبمشاركة قوات التحالف في عدن على إخراج القوات العسكرية من عدن إلى خارج المحافظة، وفصل القوات في أبين وإعادتها إلى مواقعها السابقة، كجزء من آلية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض».