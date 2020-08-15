مظاهرات حاشدة في تعز لدعم الشرعية ورفضاً لولاية الأنقلاب الحوثي

السبت 15 أغسطس-آب 2020 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس-غرفة الأخبار

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احتشد الآلاف من أبناء محافظة تعز في مسيرة جماهيرية حاشدة دعت لها الرابطة الوطنية لأسر الشهداء بالمحافظة دعماً للشرعية ورفضاً لولاية الانقلاب الحوثي، وللمطالبة بإنهاء أعمال الفوضى والانفلات الأمني في المناطق المحررة.

وذكر تقرير نشرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية أن المشاركين رفعوا شعارات مؤيدة للشرعية ومساندة للجيش الوطني اليمني والحملة الأمنية ضد المطلوبين أمنيا والخارجين عن النظام والقانون في محافظة تعز.

وقال التقرير إن المتظاهرين «جددوا رفضهم للانقلاب الحوثي المدعوم إيرانيا لتهديد أمن واستقرار اليمن والمنطقة وتجريف هوية الشعب اليمني، مرددين هتافات الوفاء لدماء الشهداء ومواصلة طريق التحرير ضد الانقلاب الكهنوتي الحوثي».

وأورد بيان صادر عن المظاهرة أن المتظاهرين يعبرون عن «رفضهم وإدانتهم للأعمال الإجرامية التي ارتكبها المطلوبون أمنيا في مدينة تعز، وراح ضحيتها أبرياء على طريق عبثهم الدموي، مطالبين السلطة المحلية والأجهزة الأمنية بتحمل مسؤوليتها في ضبط الأمن وتعزيز الاستقرار وملاحقة المجرمين وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم الرادع».

وزاد البيان: «جددت الحشود التأييد الكامل للشرعية والقيادة السياسية اليمنية ممثلة بالرئيس عبد ربه منصور هادي ونائبه ورئيس الحكومة، كما جددت التأكيد على العلاقة المشتركة بين الجمهورية اليمنية والمملكة العربية السعودية باعتبارهما شركاء في معركة وجودية ومصير واحد يفرض التمترس في خندق واحد للتصدي للأطماع الفارسية ومخالبها الميليشياوية في اليمن».