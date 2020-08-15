بدء تنفيذ الشق العسكري من آلية تسريع اتفاق الرياض في عدن مظاهرات حاشدة في تعز لدعم الشرعية ورفضاً لولاية الأنقلاب الحوثي حماس..تكشف بعد 15 عام سر انسحاب إسرائيل من قطاع غزة أمريكا تؤكد أن دولة عربية أخرى ستحذو حذو الإمارات خلال أسابيع إصابة فنانة كويتية شهيرة بفيروس كورونا انتصارات عسكرية لقوات ”الشرعية“ في الجوف وفرار جماعي لمليشيا الحوثي بعد مصرع قائد محور ”سفيان“ هجمات واسعة لقوات ”الشرعية“ في نهم.. تحرير 6 سلاسل جبلية واستمرار للتقدم صوب صنعاء خليجي يُفجع بالحالة التي وجد عليها ابنته المراهقة في غرفتها! الحوثيون يعلنون عن ”صفقة“ تمت في الجوف السعودية تذكر المخالفين بالسجن او الغرامة .. عقوبات الايذاء بأشكالها النفسية والجنسية والجسدية
احتشد الآلاف من أبناء محافظة تعز في مسيرة جماهيرية حاشدة دعت لها الرابطة الوطنية لأسر الشهداء بالمحافظة دعماً للشرعية ورفضاً لولاية الانقلاب الحوثي، وللمطالبة بإنهاء أعمال الفوضى والانفلات الأمني في المناطق المحررة.
وذكر تقرير نشرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية أن المشاركين رفعوا شعارات مؤيدة للشرعية ومساندة للجيش الوطني اليمني والحملة الأمنية ضد المطلوبين أمنيا والخارجين عن النظام والقانون في محافظة تعز.
وقال التقرير إن المتظاهرين «جددوا رفضهم للانقلاب الحوثي المدعوم إيرانيا لتهديد أمن واستقرار اليمن والمنطقة وتجريف هوية الشعب اليمني، مرددين هتافات الوفاء لدماء الشهداء ومواصلة طريق التحرير ضد الانقلاب الكهنوتي الحوثي».
وأورد بيان صادر عن المظاهرة أن المتظاهرين يعبرون عن «رفضهم وإدانتهم للأعمال الإجرامية التي ارتكبها المطلوبون أمنيا في مدينة تعز، وراح ضحيتها أبرياء على طريق عبثهم الدموي، مطالبين السلطة المحلية والأجهزة الأمنية بتحمل مسؤوليتها في ضبط الأمن وتعزيز الاستقرار وملاحقة المجرمين وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم الرادع».
وزاد البيان: «جددت الحشود التأييد الكامل للشرعية والقيادة السياسية اليمنية ممثلة بالرئيس عبد ربه منصور هادي ونائبه ورئيس الحكومة، كما جددت التأكيد على العلاقة المشتركة بين الجمهورية اليمنية والمملكة العربية السعودية باعتبارهما شركاء في معركة وجودية ومصير واحد يفرض التمترس في خندق واحد للتصدي للأطماع الفارسية ومخالبها الميليشياوية في اليمن».