إصابة فنانة كويتية شهيرة بفيروس كورونا

الجمعة 14 أغسطس-آب 2020 الساعة 10 مساءً / مأرب برس - وكالات

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أعلنت الفنانة الكويتية شوق الهادي، إصابتها بفيروس كورونا المستجد، وذلك بعد أن ثبتت إيجابية عينة التحليل الذي أجرته.

وكتبت الفنانة شوق الهادي في منشور لها عبر حسابها في خاصية الاستوري على موقع ”إنستغرام“: ”الحمد لله على كل حال أعلن إصابتي بفيروس كورونا، أسأل الله العظيم لي ولكم الشفاء العاجل“.

وأكدت أنها ستلتزم بالعزل المنزلي، والإجراءات الاحترازية لحين إجراء عينة جديدة.

وفي مارس الماضي، لاحقت شوق شائعة إصابتها بكورونا، قبل أن تخرج وتنفي تلك الشائعة معربة عن غضبها بالقول: ”ما فيني شيء، ما فيني إلا العافية تعبت شوية“.