آخر الاخبار

إصابة فنانة كويتية شهيرة بفيروس كورونا انتصارات عسكرية لقوات ”الشرعية“ في الجوف وفرار جماعي لمليشيا الحوثي بعد مصرع قائد محور ”سفيان“ هجمات واسعة لقوات ”الشرعية“ في نهم.. تحرير 6 سلاسل جبلية واستمرار للتقدم صوب صنعاء خليجي يُفجع بالحالة التي وجد عليها ابنته المراهقة في غرفتها! الحوثيون يعلنون عن ”صفقة“ تمت في الجوف السعودية تذكر المخالفين بالسجن او الغرامة .. عقوبات الايذاء بأشكالها النفسية والجنسية والجسدية عاجل: السعودية تعلن بدء إخراج القوات العسكرية من عدن الحملة الأمنية بتعز تلقي القبض على أحد أبرز المطلوبين أمنياً تعرف على الدولة التي حقق احتياطيها من الذهب والنقد الأجنبي مستويات تاريخية ملكة جمال العالم تفاجئ الجميع باتخاذها قرارا جديدا بعد ارتدائها الحجاب

إصابة فنانة كويتية شهيرة بفيروس كورونا

الجمعة 14 أغسطس-آب 2020 الساعة 10 مساءً / مأرب برس - وكالات
عدد القراءات 160

أعلنت الفنانة الكويتية شوق الهادي، إصابتها بفيروس كورونا المستجد، وذلك بعد أن ثبتت إيجابية عينة التحليل الذي أجرته.

وكتبت الفنانة شوق الهادي في منشور لها عبر حسابها في خاصية الاستوري على موقع ”إنستغرام“: ”الحمد لله على كل حال أعلن إصابتي بفيروس كورونا، أسأل الله العظيم لي ولكم الشفاء العاجل“.

وأكدت أنها ستلتزم بالعزل المنزلي، والإجراءات الاحترازية لحين إجراء عينة جديدة.

وفي مارس الماضي، لاحقت شوق شائعة إصابتها بكورونا، قبل أن تخرج وتنفي تلك الشائعة معربة عن غضبها بالقول: ”ما فيني شيء، ما فيني إلا العافية تعبت شوية“.

 
إقراء أيضاً
ملكة جمال العالم تفاجئ الجميع باتخاذها قرارا جديدا بعد ارتدائها الحجاب
في كشف مذهل .. طبيب يكشف علامة تظهر في الجسم قبل الموت بـ15 يومًا
شاهد لقطات جديدة لانفجار بيروت من كاميرات مستشفى الجامعة اللبنانية الأمريكية
البشرية مع موعد لأكبر عرض فلكي مبهر يمكن لسكان الأرض مشاهدته بالعين المجردة
معركة ضارية بين لجين عمران مع شابة على انستغرام
لماذا يتأخر شباب السعودية عن الزواج ؟ مسح يكشف تفاصيل مثيرة
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة منوعات

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2020 مأرب برس