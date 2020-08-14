انتصارات عسكرية لقوات ”الشرعية“ في الجوف وفرار جماعي لمليشيا الحوثي بعد مصرع قائد محور ”سفيان“ هجمات واسعة لقوات ”الشرعية“ في نهم.. تحرير 6 سلاسل جبلية واستمرار للتقدم صوب صنعاء خليجي يُفجع بالحالة التي وجد عليها ابنته المراهقة في غرفتها! الحوثيون يعلنون عن ”صفقة“ تمت في الجوف السعودية تذكر المخالفين بالسجن او الغرامة .. عقوبات الايذاء بأشكالها النفسية والجنسية والجسدية عاجل: السعودية تعلن بدء إخراج القوات العسكرية من عدن الحملة الأمنية بتعز تلقي القبض على أحد أبرز المطلوبين أمنياً تعرف على الدولة التي حقق احتياطيها من الذهب والنقد الأجنبي مستويات تاريخية ملكة جمال العالم تفاجئ الجميع باتخاذها قرارا جديدا بعد ارتدائها الحجاب بعد إعلان الامارات التطبيع مع بلاده.. ”بنيامين نتنياهو“ يوجه رسائل شكر لثلاث دول عربية
قالت قوات الجيش الوطني، الجمعة 14 اغسطس/آب، انها أحرزت تقدما ميدانيا جديدا في مديرية نهم، (شرق محافظة صنعاء)، عقب هجوم واسع شنته على مواقع تمركز مليشيا الحوثي المتمردة.
وبحسب موقع وزارة الدفاع ”سبتمبر نت“، فقد تمكنت قوات الجيش خلال الهجوم، من تحرير عدد من المواقع ذات الأهمية الاستراتيجية منها سلسلة جبال “الدخيل”، وجبال “العلق” و”الرماة”، بالإضافة إلى تحرير سلسلة جبال “صفراء شنان”، و”الأغر”، و”الدشوش”.
وبالتزامن، استهدفت مدفعية الجيش، ومقاتلات تحالف دعم الشرعية، مواقع وتعزيزات المليشيا المتمردة في الجبهة ذاتها.
وأسفرت المواجهات عن سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف المليشيا، علاوة على تدمير عدد من الآليات التابعة لها.
وكانت قوات الجيش تمكنت خلال الأيام الماضية، من استعادة مواقع مهمة في محيط منطقة نجد العتق، ووصلت إلى نهاية سلسلة جبال بحرة والمنامة الاستراتيجية المطلة على خطوط الإمداد للمليشيا المتمردة والتي تؤدي إلى جبهات صرواح وهيلان.