هجمات واسعة لقوات ”الشرعية“ في نهم.. تحرير 6 سلاسل جبلية واستمرار للتقدم صوب صنعاء

الجمعة 14 أغسطس-آب 2020 الساعة 09 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

عدد القراءات 277

قالت قوات الجيش الوطني، الجمعة 14 اغسطس/آب، انها أحرزت تقدما ميدانيا جديدا في مديرية نهم، (شرق محافظة صنعاء)، عقب هجوم واسع شنته على مواقع تمركز مليشيا الحوثي المتمردة.

وبحسب موقع وزارة الدفاع ”سبتمبر نت“، فقد تمكنت قوات الجيش خلال الهجوم، من تحرير عدد من المواقع ذات الأهمية الاستراتيجية منها سلسلة جبال “الدخيل”، وجبال “العلق” و”الرماة”، بالإضافة إلى تحرير سلسلة جبال “صفراء شنان”، و”الأغر”، و”الدشوش”.

وبالتزامن، استهدفت مدفعية الجيش، ومقاتلات تحالف دعم الشرعية، مواقع وتعزيزات المليشيا المتمردة في الجبهة ذاتها.

وأسفرت المواجهات عن سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف المليشيا، علاوة على تدمير عدد من الآليات التابعة لها.

وكانت قوات الجيش تمكنت خلال الأيام الماضية، من استعادة مواقع مهمة في محيط منطقة نجد العتق، ووصلت إلى نهاية سلسلة جبال بحرة والمنامة الاستراتيجية المطلة على خطوط الإمداد للمليشيا المتمردة والتي تؤدي إلى جبهات صرواح وهيلان.