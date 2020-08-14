خليجي يُفجع بالحالة التي وجد عليها ابنته المراهقة في غرفتها!

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فجع مواطن كويتي بالعثور على ابنته (في عمر المراهقة) مخنوقة بسلك تلفون في المنزل بمنطقة المهبولة.
وأبلغ المواطن عمليات وزارة الداخلية والاسعاف الذين حضروا إلى المنزل ونقلوها للمستشفى ليُعلن أنها فارقت الحياة.
وأفاد مصدر امني أنه سجلت قضية انتحار وأحيلت إلى التحقيق.
وفي حالةٍ ثانية، ألقى وافد مالي في منطقة بنيد القار بنفسه من الدور العشرين في أحد المباني وسقط على سيارة.
وتشير المعلومات الأولية إلى أن المتوفى كان على خلافات مع زوجته دفعته إلى الانتحار.
ووفق صحيفة “الراي” الكويتية، فقد وصلت حالات الانتحار في أقل من 3 أيام إلى 5حالات، شهدتها مناطق المهبولة وجابر العلي وجليب الشيوخ.