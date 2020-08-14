الحوثيون يعلنون عن ”صفقة“ تمت في الجوف

الجمعة 14 أغسطس-آب 2020 الساعة 08 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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أعلنت جماعة الانقلاب الحوثية، الجمعة 14 اغسطس/آب، نجاح صفقة تبادل جديدة للأسرى مع قوات الحكومة الشرعية في محافظة الجوف (شمالي البلاد).

وقال مسؤول ملف الأسرى لجماعة الحوثي، عبدالقادر المرتضى في تغريدة له على ”تويتر“ إنه، تم تحرير أربعة عناصر الجماعة كانو أسرى لدى القوات الحكومية في عملية تبادل بجبهة الجوف.

وأوضح المرتضى أن ”عملية التبادل تمت عبر تفاهمات محلية“.

ولم يوضح المرتضى المزيد من التفاصيل حول التبادل، إلا أنه عادة ما تتم صفقات تبادل أسرى بين القوات الحكومية و"الحوثيين" عبر وساطات من شخصيات اجتماعية وقبلية بارزة.

كما لم يصدر من القوات الحكومية، أي تعليق حول ما أورده مسؤول ملف الأسرى في الجماعة.

وسبق أن نجحت عدة صفقات تبادل أسرى بين الحكومة اليمنية والحوثيين، بوساطات محلية بعيدا عن جهود الأمم المتحدة.

وفي 13 ديسمبر/ كانون الأول 2018، توصلت الحكومة اليمنية والحوثيون، إثر مشاورات في ستوكهولم، إلى اتفاق يتعلق بحل الوضع بمحافظة الحديدة الساحلية (غرب)، إضافة إلى تبادل الأسرى والمعتقلين لدى الجانبين، الذين يزيد عددهم على 15 ألفا.

وتعثر تطبيق اتفاق ستوكهولم للسلام بين الجانبين، وسط تبادل للاتهامات بالمسؤولية عن عرقلته.