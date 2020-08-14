الحملة الأمنية بتعز تلقي القبض على أحد أبرز المطلوبين أمنياً

الجمعة 14 أغسطس-آب 2020 الساعة 07 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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ألقت الحملة الأمنية بمحافظة تعز (جنوب غرب اليمن)، الجمعة 14 اغسطس/آب، القبض على أحد أبرز العناصر المطلوبة أمنيًا.

وقال مصدر عسكري إن الحملة الأمنية ألقت القبض على المطلوب أمنيا المدعو "هيثم الوقار" شقيق مدير أمن مديرية جبل حبشي المُقال "توفيق الوقار" في وادي مكسب بمديرية جبل حبشي، غرب المدينة.

وتتهم سلطات تعز، "الوقار" باستخدام نفوذه في تهريب سجائر وممنوعات إلى جانب مشتقات نفطية إلى مناطق سيطرة الحوثيين، بينما تقول بعض المعلومات ان هناك صراعا بين مدير الضرائب ومدير أمن المديرية على جبايات.

والأحد الفائت، أعلنت الأجهزة الأمنية السيطرة على إدارة أمن مديرية جبل حبشي بعد مواجهات مع "الوقار" ومجامعية المسلحة، خلفت قتلى وجرحى من الطرفين.