ملكة جمال العالم تفاجئ الجميع باتخاذها قرارا جديدا بعد ارتدائها الحجاب

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فاجأت عارضة الأزياء المغربية المتوجة بلقب ملكة جمال العالم في بيروت عام 2018، نهيلة أملقي الشهيرة بلقب “نهيلة باربي”، متابعيها عبر السوشيال ميديا بحذف صورها من حسابها في الإنستغرام، باستثناء تلك التي ترتدي فيها الحجاب.
وكانت نهيلة أعلنت في منشور يوم السابع من أغسطس الجاري، ارتداءها الحجاب، ووصفت تلك اللحظة، بأنها تشعر بفرحة وراحة لا توصف، قائلة “الحمدلله اليوم فرحتي و راحتي لا توصف، أحمد الله ليلًا ونهارًا على محبته وهدايته لي”.
وتابعت تعليقها قائلة “اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الثَّبَاتَ فِي الْأَمْرِ، وَالْعَزِيمَةَ عَلَى الرُّشْدِ، وَأَسْأَلُكَ مُوجِبَاتِ رَحْمَتِكَ، وَعَزَائِمَ مَغْفِرَتِكَ، وَأَسْأَلُكَ شُكْرَ نِعْمَتِكَ، وَحُسْنَ عِبَادَتِكَ، وَأَسْأَلُكَ قَلْبَاً سَلِيمَاً، وَلِسَانَاً صَادِقَاً، وَأَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا تَعْلَمُ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا تَعْلَمُ، وَأَسْتَغْفِرُكَ لِمَا تَعْلَمُ، إِنَّكَ أنْتَ عَلاَّمُ”.
وأرفقت نهلة التي تقيم ما بين دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة، ومدينة مراكش في مملكة المغرب، حيث تسافر كثيراً إلى هناك لقضاء العطلة السنوية، منشورها بهاشتاق “#حجابي_جمالي”، ما لفت أنظار متابعيها الذي تفاعلوا معها بنشاط واسع.
وفيما بارك لها الكثير من متابعيها إقدامها على هذه الخطوة، معبرين في الوقت نفسه عن إعجابهم بشكلها بالحجاب، تمنى لها آخرون الثبات على موقفها، وشددوا على ضرورة احترام الزي الإسلامي وعدم التراجع عن هذا القرار رغم صعوبته.
بدورها تجاوبت ملكة الجمال المغربية مع متابعيها عبر فيديوهات وصور قامت بنشرها عبر حسابها في إنستغرام توجهت من خلالها بالشكر لجميع متابعيها، وطالبت جميع الصفحات الإلكترونية بإزالة صورها من دون حجاب.