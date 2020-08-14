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ملكة جمال العالم تفاجئ الجميع باتخاذها قرارا جديدا بعد ارتدائها الحجاب

الجمعة 14 أغسطس-آب 2020 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - وكالات
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فاجأت عارضة الأزياء المغربية المتوجة بلقب ملكة جمال العالم في بيروت عام 2018، نهيلة أملقي الشهيرة بلقب “نهيلة باربي”، متابعيها عبر السوشيال ميديا بحذف صورها من حسابها في الإنستغرام، باستثناء تلك التي ترتدي فيها الحجاب.

وكانت نهيلة أعلنت في منشور يوم السابع من أغسطس الجاري، ارتداءها الحجاب، ووصفت تلك اللحظة، بأنها تشعر بفرحة وراحة لا توصف، قائلة “الحمدلله اليوم فرحتي و راحتي لا توصف، أحمد الله ليلًا ونهارًا على محبته وهدايته لي”.

وتابعت تعليقها قائلة “اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الثَّبَاتَ فِي الْأَمْرِ، وَالْعَزِيمَةَ عَلَى الرُّشْدِ، وَأَسْأَلُكَ مُوجِبَاتِ رَحْمَتِكَ، وَعَزَائِمَ مَغْفِرَتِكَ، وَأَسْأَلُكَ شُكْرَ نِعْمَتِكَ، وَحُسْنَ عِبَادَتِكَ، وَأَسْأَلُكَ قَلْبَاً سَلِيمَاً، وَلِسَانَاً صَادِقَاً، وَأَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا تَعْلَمُ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا تَعْلَمُ، وَأَسْتَغْفِرُكَ لِمَا تَعْلَمُ، إِنَّكَ أنْتَ عَلاَّمُ”.

وأرفقت نهلة التي تقيم ما بين دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة، ومدينة مراكش في مملكة المغرب، حيث تسافر كثيراً إلى هناك لقضاء العطلة السنوية، منشورها بهاشتاق “#حجابي_جمالي”، ما لفت أنظار متابعيها الذي تفاعلوا معها بنشاط واسع.

وفيما بارك لها الكثير من متابعيها إقدامها على هذه الخطوة، معبرين في الوقت نفسه عن إعجابهم بشكلها بالحجاب، تمنى لها آخرون الثبات على موقفها، وشددوا على ضرورة احترام الزي الإسلامي وعدم التراجع عن هذا القرار رغم صعوبته.

بدورها تجاوبت ملكة الجمال المغربية مع متابعيها عبر فيديوهات وصور قامت بنشرها عبر حسابها في إنستغرام توجهت من خلالها بالشكر لجميع متابعيها، وطالبت جميع الصفحات الإلكترونية بإزالة صورها من دون حجاب.

  
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