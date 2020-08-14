ضاحي خلفان يوغل في السخرية والاستهزاء من فلسطين ويربط بين البطيخ وفتح ويستشهد بآيات القران الكريم في غير مواضعه

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قال ضاحي خلفان النائب السابق لشرطة حاكم دبي إن فلسطين على مدار تاريخها منذ أن وجدت لم يحررها قائد فلسطيني.
وأضاف خلفان في سلسلة تدوينات على حسابه في تويتر :" عبر التاريخ الأراضي الفلسطينية لم يحررها من قبضة اليهود قائد فلسطيني، قائلا:" هاتوا لي قائد فلسطينيا واحدا من 6000 عام إلى اليوم حرر فلسطين من اليهود".
وأوضح خلفان : لما تكون سياسة القادة الفلسطينيين سياسة بطيخ...تكون النتيجة إن الناس ينفضوا من حولهم..لوكنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك وهذا ما مارسته حماس وغيرها .
وتابع قائلا :" هناك ترحيب شعبي واسع في الإمارات والدول العربية بالاتفاقية الإماراتية الإسرائيلية.
وواصل في حديثه عن فلسطين وخاصة قطاع غزة بالقول :" يعني أنت مهما عملت لن ترضى عنك حماس.. ومن في منظومتها.. ما كنا نقدم لغزة كل ما نستطيع ..وغزة ترد لنا الطعنات بكل ما تستطيع قيادتها".
وأشار خلفان إلى أننا سنظل نطالب بحقوق الفلسطينيين كما يطالب بها كل إنسان فلسطيني.