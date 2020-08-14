بتهمة الخيانة العظمى : اتحاد علماء المسلمين يعلن موقفه من تطبيع الامارات

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وصف الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، يوم الجمعة، اتفاق تطبيع العلاقات بين الإمارات وإسرائيل بـ”الخيانة العظمى”.
وقال الاتحاد، في بيان، إن “اتفاق نتنياهو، وابن زايد، خيانة عظمى، ومكافأة كبرى لجرائم المحتلين الصهاينة بالقدس الشريف وبحق الفلسطينيين”.
وأضاف، أن الاتفاق، الذي تضمن تعليق إسرائيل ضم أجزاء من الضفة الغربية، بمثابة “اعتراف ضمني بحق إسرائيل في بسط سيادتها على الضفة المحتلة”.
وناشد الأمة الإسلامية بأن يكون لها “موقف حاسم من هذه التنازلات بالرفض والعمل على الحفاظ على قضيتنا الأولى وحقوق الفلسطينيين من خلال خطة إستراتيجية”.
ودعا اتحاد علماء المسلمين، الفلسطينيين إلى توحيد جهودهم للحفاظ على قضيتهم بكل ما هو متاح. كما طالب جميع العلماء والمفكرين والسياسيين بالقيام بواجبهم تجاه القضية الفلسطينية.
وشدد الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، على أن “الأمة أن لا تضعف عزيمتها بمثل هذه الخيانات التي هي غثاء كغثاء السيل، فالحق هو الذي يبقى وينتصر بالنهاية”.
والخميس، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، توصل الإمارات وإسرائيل إلى اتفاق لتطبيع العلاقات واصفا إياه بـ “التاريخي”.