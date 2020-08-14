طارق صالح وقوات حراس الجمهورية يصدمان الشارع اليمني والعربي

الجمعة 14 أغسطس-آب 2020 الساعة 06 مساءً / مأرب برس-مارب

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في خطوة غير متوقعه أعلنت قوات حراس الجمهورية التي يقودها العميد طارق محمد عبد الله صالح دعمها لاتفاق السلام بين الإمارات و اسرائيل.

واعلنت مايسمى بقوات حراس الجمهورية التي يقودها طارق صالح ومدعومة من الإمارات منشورا على صفحتها بالفيس بوك أعلنت فيه تأييدها للخطوة الإماراتية في التطبيع مع إسرائيل ووصفته بالإنجاز الدبلوماسي والتاريخي.

وأضافت في منشورها أن هذا الاتفاق دليل على وضوح الرؤية لدى الإمارات ونبل الهدف وصدق النية وتأكيد على أن الإمارات ستبقى دوما وأبدا الدولة التي تحظى بثقة الجميع وأنها الوحيدة القادرة على نشر قيم التسامح والتعايش.

ولاقى الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي تنديدا واسعا من قبل الدول العربية والإسلامية فيما أيدت ثلاث دول عربية هذا الاتفاق وهي مصر وعمان والبحرين.