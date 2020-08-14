460 مليون ثمن حذاء أسطورة رياضي شهير

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بيع حذاء أسطورة كرة السلة الأمريكية ، مايكل جوردان ، والمعروف باسم " إير جوردان 1 " بمبلغ 615 ألف دولار حسما أعلنت دار " كريستيز " للمزادات أي ما يعادل أكثر من ( 460 ) مليون ريال يمني .
وقالت كايتلين دونوفان مديرة مبيعات حقائب اليد والأحذية الرياضية في دار " كريستيز " والتي نظمت مزاد مع متاجر " ستاديوم جودز " :" هذا الحذاء الأصلي مع قطعة فعلية من اللوحة الخلفية قطاع زجاج في نعل الحذاء".
جدير بالذكر أن حذاء " إير جوردان 1 " الذي صممته شركة " نايكي " 1985 و الموقع من قبل نجم بولز كان الأغلى في التاريخ وبيع في مايو الماضي في مزاد علني في دار " سوثبيز " بقيمة بلغت 560 ألف دولار .