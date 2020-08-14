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هكذا علق المفكر عبدالله النفيسي على التطبيع الكامل للإمارات مع الاحتلال

الجمعة 14 أغسطس-آب 2020 الساعة 05 مساءً / مأرب برس - وكالات
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علق المفكر والأكاديمي الكويتي، الدكتور عبد الله النفيسي، على إعلان أمريكا اتفاقا بين الإمارات والاحتلال الإسرائيلي بتطبيع كامل للعلاقات.

وقال النفيسي أستاذ العلوم السياسية، عبر حسابه الرسمي في "تويتر": "قرار التطبيع مع إسرائيل تمّ بدون مشاورة الشعوب، وهو قرار مصيري سيؤثر علينا -سلبا- وعلى أبنائنا وأحفادنا".

وأضاف: "بدأت أتساءل: هل نحن شعوب peoples؟ أم sheeples قطيع من الخراف تقاد إلى المسلخ؟".

وقوبل الاتفاق بتنديد فلسطيني واسع من القيادة وفصائل بارزة، مثل "حماس" و"فتح" و"الجهاد الإسلامي". فيما وصفته القيادة الفلسطينية، عبر بيان، "خيانة من الإمارات للقدس والأقصى والقضية الفلسطينية".

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