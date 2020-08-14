طارق صالح وقوات حراس الجمهورية يصدمان الشارع اليمني والعربي 460 مليون ثمن حذاء أسطورة رياضي شهير هكذا علق المفكر عبدالله النفيسي على التطبيع الكامل للإمارات مع الاحتلال تعرف على الشركات التي استعدت التكفل بجزء من خسائر انفجار بيروت بالصوت والصورة .. موقف الشيخ زايد بن سلطان من إسرائيل وتفاصيل المرسوم الخاص الذي أصدره بخصوصها انكشاف أمر الانتقالي الجنوبي وعلاقته بإسرائيل ودور الامارات في ذلك حزب الاصلاح يعلن موقفا واضحا من تطبيع ابوظبي مع اسرائيل ويتحدث عن لقب جديد للامارات في المنطقة الديوان الملكي السعودي يعلن موقفه رسميا من الدعوى القضائية في أمريكا ضد الأمير محمد بن سلمان فتى ليفربول الذهبي يقتنص جائزة "أفضل لاعب شاب بماذا توعد أردوغان الامارات ردا على اعلانها التطبيع مع اسرائيل؟ وأنقرة تهاجم أبوظبي بشدة: التاريخ لن يغفر نفاقكم
علق المفكر والأكاديمي الكويتي، الدكتور عبد الله النفيسي، على إعلان أمريكا اتفاقا بين الإمارات والاحتلال الإسرائيلي بتطبيع كامل للعلاقات.
وقال النفيسي أستاذ العلوم السياسية، عبر حسابه الرسمي في "تويتر": "قرار التطبيع مع إسرائيل تمّ بدون مشاورة الشعوب، وهو قرار مصيري سيؤثر علينا -سلبا- وعلى أبنائنا وأحفادنا".
وأضاف: "بدأت أتساءل: هل نحن شعوب peoples؟ أم sheeples قطيع من الخراف تقاد إلى المسلخ؟".
وقوبل الاتفاق بتنديد فلسطيني واسع من القيادة وفصائل بارزة، مثل "حماس" و"فتح" و"الجهاد الإسلامي". فيما وصفته القيادة الفلسطينية، عبر بيان، "خيانة من الإمارات للقدس والأقصى والقضية الفلسطينية".