بالصوت والصورة .. موقف الشيخ زايد بن سلطان من إسرائيل وتفاصيل المرسوم الخاص الذي أصدره بخصوصها

الجمعة 14 أغسطس-آب 2020 الساعة 05 مساءً / مأرب برس - وكالات

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تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطعا مصورا لمؤسس دولة الإمارات، الشيخ زايد آل نهيان، هاجم فيه الاحتلال الإسرائيلي.

ورفض الشيخ زايد في الفيديو الاعتراف بأن إسرائيل دولة ديمقراطية، قائلا إن الاحتلال يقتل النساء والأطفال العزّل.

وأوضح أنه لا يريد ديمقراطية كالتي يتغنى بها الاحتلال الإسرائيلي.

كما تداول ناشطون مرسوما رئاسيا بمقاطعة الاحتلال الإسرائيلي، أقره الشيخ زايد في أيلول/ سبتمبر من العام 1972.

المرسوم الذي لا يزال منشورا على الموقع الرسمي للدولة وهو "البوابة الرسمية لحكومة دولة

الإمارات العربية المتحدة"، ينص على أنه "يحظر على كل شخص طبيعي أو اعتباري أن يعقد بالذات أو بالواسطة اتفاقا مع هيئات أو اشخاص مقيمين في اسرائيل أو منتمين إليها بجنسيتهم أو يعملون لحسابها أو لمصلحتها أينما أقاموا، وذلك متى كان محل الاتفاق صفقات تجارية أو عمليات مالية أو أي تعامل آخر أيا كانت طبيعته".

وأقر الشيخ زايد في المرسوم على أن أي شركة لها مصالح أو فروع أو توكيلات في إسرائيل، فيحظر التعامل معها.

كما يحظر القرار دخول إسرائيل، أو التبادل التجاري معها.

ويعاقب المرسوم أي شخص يتعامل مع إسرائيل بالسجن من ثلاث سنوات إلى عشر سنوات.